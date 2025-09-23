Peciva i pite

PROJICE OD RAŽENIH PAHULJICA: Recept za zdrvau proju

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 15:00

Počnite dan zdravo i energično uz domaće projice od pahuljica. Brze za pripremu, pune vlakana i prirodne slatkoće, ove projice savršeno se uklapaju u vaš doručak ili užinu, bez dodatnih veštačkih sastojaka.

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 3 jaja
  • 1 šolja jogurta
  • 1/2 šolje ulja
  • 8 kašika kukuruznog brašna
  • 8 kašika raženih pahuljica
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 150 gr feta sira
  • golica i suncokret za posipanje


Priprema

Umutiti jaja, dodati jogut, ulje, so, prašak za pecivo, dodati brašno, pahuljice i na kraju sir. Sve sastojke dobro sjediniti i izliti u kalupe za mafine. Dodati malo semenki i u testo. Pecite oko 45 min na 200 stepeni. Poslužiti uz omiljenu salatu.

Prijatno!

