PROJICE OD RAŽENIH PAHULJICA: Recept za zdrvau proju
Počnite dan zdravo i energično uz domaće projice od pahuljica. Brze za pripremu, pune vlakana i prirodne slatkoće, ove projice savršeno se uklapaju u vaš doručak ili užinu, bez dodatnih veštačkih sastojaka.
- 3 jaja
- 1 šolja jogurta
- 1/2 šolje ulja
- 8 kašika kukuruznog brašna
- 8 kašika raženih pahuljica
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica praška za pecivo
- 150 gr feta sira
- golica i suncokret za posipanje
Priprema
Umutiti jaja, dodati jogut, ulje, so, prašak za pecivo, dodati brašno, pahuljice i na kraju sir. Sve sastojke dobro sjediniti i izliti u kalupe za mafine. Dodati malo semenki i u testo. Pecite oko 45 min na 200 stepeni. Poslužiti uz omiljenu salatu.
Prijatno!
