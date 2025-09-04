POGAČICE SA PARADAJZOM I BOSILJKOM: Recept za ukusnu grickalicu
Ove mekane, mirisne pogačice spajaju jednostavne letnje ukuse u savršen zalogaj. Idealne su kao užina, predjelo ili lagana večera, a priprema je brza i laka. Paradajz i bosiljak daju im svežinu koju će svi obožavati.
- 500 gr brašna
- 1 kesica suvog kvasca (ili 20 g svežeg)
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 250 ml mlake vode ili mleka
- 50 ml ulja
- 1 jaje (za premazivanje)
- mešavina susama i crnog susama za posip
Za nadev
- 200 gr krem sira ili rikote
- 150 gr čeri paradajza (razne boje ako imate)
- bosiljak
- maslinovo ulje
- so i biber po ukusu
Priprema
U mlaku vodu/mleko dodati kvasac i šećer, ostaviti 10 minuta da nadođe. Pomešati brašno i so, dodati ulje i nadošli kvasac. Umestiti glatko testo i ostaviti da naraste oko 1 sat. Kada testo naraste, podeliti ga na manje loptice i oblikovati krugove sa udubljenjem u sredini. Rubove premazati umućenim jajetom i uvaljati u susam. U sredinu staviti kašiku krem sira, zatim složiti kolutove paradajza. Posoliti, pobiberiti, preliti s malo maslinovog ulja i dodati bosiljak. Peći u rerni zagrejanoj na 200°C oko 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.
Prijatno!
