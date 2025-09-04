POGAČICE SA PARADAJZOM I BOSILJKOM: Recept za ukusnu grickalicu

Ove mekane, mirisne pogačice spajaju jednostavne letnje ukuse u savršen zalogaj. Idealne su kao užina, predjelo ili lagana večera, a priprema je brza i laka. Paradajz i bosiljak daju im svežinu koju će svi obožavati.

FOTO: Novosti





500 gr brašna

1 kesica suvog kvasca (ili 20 g svežeg)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

250 ml mlake vode ili mleka

50 ml ulja

1 jaje (za premazivanje)

mešavina susama i crnog susama za posip

Za nadev

200 gr krem sira ili rikote

150 gr čeri paradajza (razne boje ako imate)

bosiljak

maslinovo ulje

so i biber po ukusu

Priprema

U mlaku vodu/mleko dodati kvasac i šećer, ostaviti 10 minuta da nadođe. Pomešati brašno i so, dodati ulje i nadošli kvasac. Umestiti glatko testo i ostaviti da naraste oko 1 sat. Kada testo naraste, podeliti ga na manje loptice i oblikovati krugove sa udubljenjem u sredini. Rubove premazati umućenim jajetom i uvaljati u susam. U sredinu staviti kašiku krem sira, zatim složiti kolutove paradajza. Posoliti, pobiberiti, preliti s malo maslinovog ulja i dodati bosiljak. Peći u rerni zagrejanoj na 200°C oko 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!