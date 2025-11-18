Bakini recepti

DINSTANA KOBASICA SA KUPUSOM: Recept za tradicionalno domaće jelo

Milena Tomasevic

18. 11. 2025. u 07:00

U ovom receptu otkrivamo kako da pripremite savršeno balansiranu kombinaciju kupusa i kobasice – toplo, aromatično i izuzetno ukusno jelo koje će vas odmah ugrejati!

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 500 gr kobasice  isečene na komade
  • 1 kg kiselog kupusa (ili mešavine svežeg i kiselog), oceđenog i iseckanog
  • 1 veliki crni luk, sitno iseckan
  • 2 čena belog luka, izgnječena
  • 2 kašike ulja ili masti
  • 1 lovorov list
  • 4 bobice pimenta
  • 1 kašičica kima (po želji)
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašičica majčine dušice (po želji)
  • 1 šolja povrćne ili mesne čorbe

Priprema

U velikom tiganju ili dubljem loncu zagrejte ulje ili mast. Dodajte isečenu kobasicu i pržite je dok ne porumeni i ne postane hrskava sa svih strana. Izvadite je i ostavite sa strane.

U istom tiganju propržite crni luk do staklaste boje. Dodajte beli luk i pržite još 1 minut. Ubacite kupus: ako koristite sveži, prvo njega dinstajte nekoliko minuta, pa dodajte kiseli. Začinite lovorovim listom, pimentom, kimom (po želji), majčinom  dušicom, solju i biberom.Sipajte čorbu, poklopite i krčkajte 20 minuta na tihoj vatri. Posle 20 minuta, vratite dinstanu kobasicu u kupus. Promešajte i krčkajte još 10–15 minuta, dok se sve ne sjedini i kupus ne omekša.Ako je kupus previše kiseo, dodajte prstohvat šećera.

Poslužite toplo, uz kuvani krompir, hleb, griz ili kao samostalan obrok.
Prijatno!

