DINSTANA KOBASICA SA KUPUSOM: Recept za tradicionalno domaće jelo

U ovom receptu otkrivamo kako da pripremite savršeno balansiranu kombinaciju kupusa i kobasice – toplo, aromatično i izuzetno ukusno jelo koje će vas odmah ugrejati!

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr kobasice isečene na komade

1 kg kiselog kupusa (ili mešavine svežeg i kiselog), oceđenog i iseckanog

1 veliki crni luk, sitno iseckan

2 čena belog luka, izgnječena

2 kašike ulja ili masti

1 lovorov list

4 bobice pimenta

1 kašičica kima (po želji)

so i biber po ukusu

1 kašičica majčine dušice (po želji)

1 šolja povrćne ili mesne čorbe

Priprema

U velikom tiganju ili dubljem loncu zagrejte ulje ili mast. Dodajte isečenu kobasicu i pržite je dok ne porumeni i ne postane hrskava sa svih strana. Izvadite je i ostavite sa strane.

U istom tiganju propržite crni luk do staklaste boje. Dodajte beli luk i pržite još 1 minut. Ubacite kupus: ako koristite sveži, prvo njega dinstajte nekoliko minuta, pa dodajte kiseli. Začinite lovorovim listom, pimentom, kimom (po želji), majčinom dušicom, solju i biberom.Sipajte čorbu, poklopite i krčkajte 20 minuta na tihoj vatri. Posle 20 minuta, vratite dinstanu kobasicu u kupus. Promešajte i krčkajte još 10–15 minuta, dok se sve ne sjedini i kupus ne omekša.Ako je kupus previše kiseo, dodajte prstohvat šećera.

Poslužite toplo, uz kuvani krompir, hleb, griz ili kao samostalan obrok.

Prijatno!