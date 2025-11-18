DINSTANA KOBASICA SA KUPUSOM: Recept za tradicionalno domaće jelo
U ovom receptu otkrivamo kako da pripremite savršeno balansiranu kombinaciju kupusa i kobasice – toplo, aromatično i izuzetno ukusno jelo koje će vas odmah ugrejati!
Sastojci
- 500 gr kobasice isečene na komade
- 1 kg kiselog kupusa (ili mešavine svežeg i kiselog), oceđenog i iseckanog
- 1 veliki crni luk, sitno iseckan
- 2 čena belog luka, izgnječena
- 2 kašike ulja ili masti
- 1 lovorov list
- 4 bobice pimenta
- 1 kašičica kima (po želji)
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica majčine dušice (po želji)
- 1 šolja povrćne ili mesne čorbe
Priprema
U velikom tiganju ili dubljem loncu zagrejte ulje ili mast. Dodajte isečenu kobasicu i pržite je dok ne porumeni i ne postane hrskava sa svih strana. Izvadite je i ostavite sa strane.
U istom tiganju propržite crni luk do staklaste boje. Dodajte beli luk i pržite još 1 minut. Ubacite kupus: ako koristite sveži, prvo njega dinstajte nekoliko minuta, pa dodajte kiseli. Začinite lovorovim listom, pimentom, kimom (po želji), majčinom dušicom, solju i biberom.Sipajte čorbu, poklopite i krčkajte 20 minuta na tihoj vatri. Posle 20 minuta, vratite dinstanu kobasicu u kupus. Promešajte i krčkajte još 10–15 minuta, dok se sve ne sjedini i kupus ne omekša.Ako je kupus previše kiseo, dodajte prstohvat šećera.
Poslužite toplo, uz kuvani krompir, hleb, griz ili kao samostalan obrok.
Prijatno!
Preporučujemo
PILEĆE ĆUFTE U KREMASTOM SOSU SA KARFIOLOM: Divno za hladne dane i porodični ručak
18. 11. 2025. u 08:00
ŠTRUDLA OD JABUKA: Kolač koji uvek uspeva
17. 11. 2025. u 15:00
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
ZVUCI SEKSA U BRITANSKOM PARLAMENTU: Posle skandala - uhapšena dva muškarca
DVOJICA muškarca uhapšena su, pa puštena na slobodu uz kauciju, nakon što je mobilni telefon postavljen u Donjem domu britanskog parlamenta kako bi puštao "seksualne zvukove" tokom poslaničkih pitanja britanskom premijeru Kiru Starmeru.
16. 11. 2025. u 20:32
Komentari (0)