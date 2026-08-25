GORE HRVATSKA, ALBANIJA, BiH... Dramatični prizori u regionu, vatrogasci se danima bore sa vatrenim stihijama (VIDEO)

ZEMLjE Zapadnog Balkana suočavaju se sa desetinama požara, a prema dostupnim informacijama teška situacija je u Severnoj Makedoniji, dok su požari aktivni i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ JELENA POPOVIĆ

U Severnoj Makedoniji je, prema poslednjem izveštaju, registrovan 21 šumski požar.

Sedam požara je i dalje aktivno, dva su pod kontrolom, dok je 12 potpuno ugašeno. Aktivna požarišta zabeležena su na više lokacija, među kojima su područja Studeničana i Zelenikova, Makedonskog Broda, Strumice, Saraja, Berova, Petrovca i Gostivara, preneo je portal PRV1. U području Studeničana i Zelenikova vatra je zahvatila mešovitu šumu, dok u Makedonskom Brodu gori nisko rastinje, niskostabljična šuma i žbunje. Dva požara su pod kontrolom, dok je tokom dana 12 požara ugašeno.

U Bosni i Hercegovini požari su aktivni na više područja.

U nedelju popodne izbio je požar na području planine Trebević kod Sarajeva, gde gašenje otežavaju jak vetar, veoma suva vegetacija i nepristupačan teren. Vatra se na pojedinim mestima ponovo pojavljuje i širi, a vatrogasci deo posla moraju da obavljaju peške. Nekoliko požara aktivno je i na području Trebinja.

Vatra se u nedelju približila kućama u nekoliko naselja, a u gašenju učestvuje policijski helikopter. U selu Vranovina, u fočanskoj mesnoj zajednici Meštrevac, na granici sa Crnom Gorom, požar je zahvatio travu i nisko rastinje, a izgorele su dve kuće i više pomoćnih objekata. U požaru nije bilo povređenih.

U Crnoj Gori su požari aktivni na više lokacija u više opština. Na području Podgorice aktivan je požar na lokalitetu Momče-Kuči, u Herceg Novom u Đenovićima, a u Danilovgradu na području Ponikvica, preneo je CDM.

U opštini Kolašin vatra gori na Crnom Vrhu, Maganiku i Uvaču, na Cetinju na Bijelim poljanama, u Nikšiću na Jasenovom Polju i Krstacu, a u Pljevljima na lokalitetu Vranovina, prenele su Vijesti.

U gašenju su tokom dana bili angažovani vazduhoplovi Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore. Avioni Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P imali su ukupno 20 naleta i izbacili oko 100 tona vode. Na požaru u Đenovićima angažovan je i helikopter Vojske Crne Gore, koji je tokom dva sata i 25 minuta operativnog angažovanja izbacio 13 tona vode.

U Hrvatskoj su zabeležena dva velika požara u Dalmaciji. Na području Konavala požar se iz Bosne i Hercegovine proširio na hrvatsku teritoriju, preneo je portal Indeks. Gori teško pristupačno područje udaljeno od puta, dok naselja za sada nisu ugrožena. U gašenju iz vazduha učestvuju dva kanadera i jedan er traktor, dok se vatrogasci probijaju do ruba požarišta.

Požar je izbio i na ostrvu Sveti Klement kod Hvara, u grupi Paklenih ostrva. Na ostrvo je prebačeno 30 vatrogasaca sa desantnom opremom, a u gašenju su bila angažovana četiri kanadera. Požar je stavljen pod kontrolu juče oko 14 časova, nakon čega su vatrogasci nastavili dogašavanje i sanaciju požarišta. U blizini ostrva Čiovo izbio je požar na velikom plovilu, preneo je RTV SLO.

Trogirski vatrogasci dobili su dojavu o požaru na južnoj strani ostrva, u blizini ostrvceta Fumija, a prema lokalnim medijima, sve osobe koje su se nalazile na plovilu bile su bezbedne.

U Albaniji je, prema izveštajima lokalnih medija, u prethodna 24 sata izbio 21 požar. Šest je i dalje aktivno, dok je sedam pod kontrolom.

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