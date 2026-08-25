Svet

OGLASIO SE KREMLJ: Da li će Putin doći na samit BRIKS-a u Indiji?

В.Н.

25. 08. 2026. u 08:10

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PORTPAROL predsednika Rusije Dmitrij Peskov izrazio je nadu da će ruski predsednik Vladimir Putin posetiti Indiju, gde će u septembru biti održan samit BRIKS-a, prenose RIA Novosti.

ОГЛАСИО СЕ КРЕМЉ: Да ли ће Путин доћи на самит БРИКС-а у Индији?

Foto: Tanjug/, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/RUS/Moscow

Dvodnevni samit počinje 12. septembra u glavnom gradu Indije, Nju Delhiju.

- Nadamo se da će do takve posete doći - poručio je Peskov.

Putin je ranije razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Indije Subrahmanjamom Džaišankarom.

Predsednik Rusije je istakao da računa na susret sa indijskim premijerom Narendrom Modijem u okviru predstojećeg samita ŠOS-a u Biškeku. Putin takođe nije isključio mogućnost da radni rasporedi dvojice lidera omoguće još jedan susret tokom 2026. godine.

Subrahmanjam Džaišankar je, sa svoje strane, istakao da se Modi takođe nada susretu sa Putinom u Nju Delhiju.

Predsednik Rusije je poslednji put boravio u Indiji u državnoj poseti u decembru prošle godine.

(RT Balkan)

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