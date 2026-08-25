MEDVEDEV OGOLEO LICEMERNI ZAPAD Bez obzira na sve, ono teraju po svome držeći se dvostrukih standarda: Tako su priznali i tzv. Kosovo

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je NATO za Rusiju vojno-politički blok koji se i dalje širi i da njegovo širenje predstavlja egzistencijalnu pretnju za Moskvu.

Foto: Tanjug/katerina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

- Ovaj vojno-politički blok, neprijateljski nastrojen prema nama, ne samo da nastavlja da postoji, već se stalno širi - rekao je Medvedev u intervjuu za list "Južna Osetija", navodeći planove za prijem novih članica iz postsovjetskih zemalja, najpre Gruzije, a zatim Ukrajine, preneo je TASS.

Prema njegovim rečima, "apsolutno" je jasno da sve to stvara egzistencijalnu pretnju po Rusiju.

On je dodao da su Moskvi potrebne garancije NATO-a da Rusiju neće napasti druge države i da će prestati sve neprijateljske aktivnosti protiv zemlje.

Medvedev je napomenuo da Rusija ne može da ostane ravnodušna prema pretnjama svojih protivnika, a u slučaju potrebe, reagovaće svom svojom snagom.

- Ne možemo ravnodušno da se odnosimo prema agresivnim planovima naših protivnika. Ako neko smatra da je sposoban da nas uništi, moraće u potpunosti da shvati posledice takvih namera po njih same. Reagovaćemo svom svojom snagom. I jedini pobednik biće Rusija - poručio je on.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije je naglasio da će zapadne zemlje nastaviti da primenjuju dvostruke standarde i neprijateljsku politiku prema Rusiji, uprkos ubedljivosti argumenata.

- Već znamo: ma koliko ubedljivi bili naši argumenti, zapadni protivnici će i dalje terati po svome, sledeći neprijateljsku liniju i pridržavajući se dvostrukih standarda. Za primer ne treba ići daleko – tu je "Kosovo". Njega su oni s radošću priznali. Iako su razlike između događaja u ovom srpskom regionu i katastrofe u Abhaziji i Južnoj Osetiji, koje 'kolektivni Zapad' nije priznao, sasvim očigledne svakom razumnom čoveku - objasnio je on.

Napomenuo je da Zapad vekovima nije prekidao pokušaje da stvori nova žarišta napetosti na granicama Rusije.

(RT Balkan)

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