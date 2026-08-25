TRAMP OTVORENO PRETI KANADI: "Ako se ne povinuju suočiće se sa posledicama koje će biti mnogo gore od carina"

PREDSEDNIK SAD-a Donald Tramp poručio je kanadskim liderima da se "povinuju ili će se suočiti sa posledicama koje će biti mnogo gore od carina", a kanadski premijer Mark Karni uzvratio mu je optužbom da Vašington pokušava da potčini Kanadu.

Foto: Tanjug/AP/Luis M. Alvarez

Trampovo upozorenje na društvenim mrežama došlo je u trenutku kada je zapretio novim carinama od 50 odsto na kanadska vozila, auto-delove i čelik, usred eskalirajućih tenzija između dve zemlje, prenosi AP.

Karni je rekao da su američki trgovinski zahtevi potvrdili strahove Kanade da SAD nastoje da razore glavne kanadske industrije.

Ipak, istakao je da je Kanada i dalje spremna da pregovara, ali samo ako SAD pristupe razgovorima kao činu partnerstva između suverenih država.

"Stav za pregovaračkim stolom da je Kanada podružnica Sjedinjenih Američkih Država nije nešto što ćemo prihvatiti. Saznali smo tokom pregovora da Amerikanci žele da unište naše glavne industrije, uključujući automobile, čelik i aluminijum. Zato smo rekli ne. Bio je to loš dogovor", rekao je Karni na engleskom dok je njegova izjava na francuskom namenjena frankofonim Kanađanima bila još oštrija, navodi AP.

Američka agencija još navodi da oštri tonovi sa obe strane pokazuju kako su se odnosi SAD i Kanade pogoršali otkako je Karni u petak napustio trgovinske pregovore sa Trampovom administracijom,

Već narednog dana to je izazvalo Trampove pretnje carinama od 50 odsto na kanadsku robu u vrednosti od oko 20 milijardi dolara.

Kao odgovor, Karni je najavio odmazdu "dolar za dolar" počevši od 8. septembra.

Ranije danas Tramp je izjavio da Kanada obavlja oko 95 odsto svoje trgovine sa SAD, što dodatno pokazuje neravnotežu u odnosima dve zemlje.

"Kanada se više neće tretirati kao država. Što se tiče trgovine, a i drugog, oni su među najgorim nacijama na svetu za saradnju", poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži.