RUSIJA PORUČILA NATO-U: Nećemo više kucati na zatvorena vrata
NATO nije želeo, niti želi da sarađuje sa Organizacijom Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) u oblasti kolektivne bezbednosti, zbog čega „nema smisla lupati na zatvorena vrata“, izjavio je za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri ODKB Viktor Vasiljev.
„Kao predsedavajući Stalnog saveta ODKB sastao sam se sa predstavnicima aktuelnog predsedavanja OEBS-u u Švajcarskoj. Učestvovao sam i na Forumu OEBS-a za saradnju u oblasti bezbednosti, gde sam razgovarao i sa predstavnicima država NATO-a. Mogu samo da konstatujem da sa strane NATO-a nikada nije postojala, niti danas postoji, želja za saradnjom. Ne vidim smisao u tome da lupamo na zatvorena vrata“, rekao je Vasiljev.
On je podsetio da su, zbog takvog odnosa, predsednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, pokrenuli inicijativu za stvaranje nove arhitekture bezbednosti na evroazijskom prostoru.
„Odgovarajući rad je već započet, uključujući i u okviru ODKB. Verujem da će dodatni podsticaj tom procesu dati Minska konferencija o bezbednosti i Međunarodni forum o kolektivnoj bezbednosti, koji će biti održan u Moskvi ove jeseni“, poručio je Vasiljev.
(Sputnjik)
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