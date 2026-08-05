Svet

RUSIJA PORUČILA NATO-U: Nećemo više kucati na zatvorena vrata

В.Н.

05. 08. 2026. u 08:45

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NATO nije želeo, niti želi da sarađuje sa Organizacijom Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) u oblasti kolektivne bezbednosti, zbog čega „nema smisla lupati na zatvorena vrata“, izjavio je za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri ODKB Viktor Vasiljev.

РУСИЈА ПОРУЧИЛА НАТО-У: Нећемо више куцати на затворена врата

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

„Kao predsedavajući Stalnog saveta ODKB sastao sam se sa predstavnicima aktuelnog predsedavanja OEBS-u u Švajcarskoj. Učestvovao sam i na Forumu OEBS-a za saradnju u oblasti bezbednosti, gde sam razgovarao i sa predstavnicima država NATO-a. Mogu samo da konstatujem da sa strane NATO-a nikada nije postojala, niti danas postoji, želja za saradnjom. Ne vidim smisao u tome da lupamo na zatvorena vrata“, rekao je Vasiljev.

On je podsetio da su, zbog takvog odnosa, predsednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, pokrenuli inicijativu za stvaranje nove arhitekture bezbednosti na evroazijskom prostoru.

„Odgovarajući rad je već započet, uključujući i u okviru ODKB. Verujem da će dodatni podsticaj tom procesu dati Minska konferencija o bezbednosti i Međunarodni forum o kolektivnoj bezbednosti, koji će biti održan u Moskvi ove jeseni“, poručio je Vasiljev.

(Sputnjik)

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