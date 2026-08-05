MILATOVIĆ OČITAO LEKCIJU MANDIĆU I SPAJIĆU: Niste morali da slavite Oluju da bi ste gajili dobrosusjedske odnose

PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović očitao je lekciju Andriji Mandiću i Milojku Spajiću koji zajedno sa Hrvatima slave zločinačku akciju "Oluja".

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Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu, koji se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja - saopšteno je iz Kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Kako se navodi u saopštenju, za mnoge u Hrvatskoj "Oluja" predstavlja simbol pobede u ratu, dok je za veliki broj Srba ona simbol stradanja, progona i gubitka domova.

- Odgovorna državna politika građanske i evropske Crne Gore podrazumijeva odmjerenost i poštovanje prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, bez selektivnog pristupa - poručili su iz Kabineta predsjednika Crne Gore.