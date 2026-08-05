POSLOVNI RIZIK ALI I IZAZOV Astro savet za sredu, 5. avgust: Evo koji znaci će imati potrebu za kontrolom ali i za trošenjem

MESEC, simbol emocija ali i trgovine, 5. avgusta ulazi u strpljivog, pouzdanog Bika, znak svoje egzaltacije, u kome se oseća kao kod kuće i pravi izazovne aspekte sa Plutonom, planetom moći i novca, u nepredvidivoj Vodoliji i Jupiterom u hedonistički nastrojenom Lavu.

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Bik je znak novca, tako da ovaj napet aspekt sa Plutonom u Vodoliji, donosi finansijske izazove, ali i vanredne troškove. Fiksni znaci prve dekade (aprilski Bikovi, julski Lavovi, oktobarske Škorpije i januarske Vodolije) mogu se naći u dilemi da li prihvatiti neku rizičnu ponudu ili ne.

Bik je i znak ljubavi, pa kvadrat s Plutonom donosi opasnost od partnerove potrebe za kontrolom i nametanjem svojih stavova, kao i od njegove ljubomore i posesivnosti.

Kvadrat sa Jupiterom u Lavu opominje da ne bi treablo preterivati sa troškovima, ili jednostavno preterajte ako vam baš nešto zapne za oko, jer teško da ćete odoleti kada su i Jupiter i Mesec u znacima čistog hedonizma.