Svet

KRVAVA ZABLUDA KIJEVA Američki potpukovnik: Udarima neće naterati Rusiju da prihvati ukrajinske zahteve

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 08. 2026. u 00:11

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VLADIMIR Zelenski je u zabludi ako računa da će udarima u dubini ruske teritorije naterati Moskvu da prihvati uslove Kijeva, smatra penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.

КРВАВА ЗАБЛУДА КИЈЕВА Амерички потпуковник: Ударима неће натерати Русију да прихвати украјинске захтеве

Foto: Skrinšot Iks/Julian Röpcke ?????

-Zelenski je izgubio sposobnost za racionalno vođenje rata. Pretpostavljati da posle četiri i po godine rata može da eskalira sukob udarima unutar ruske teritorije i natera Vladimira Putina da kapitulira pred zahtevima Kijeva za nekoliko meseci je zabluda, napisao je on na mreži Iks.

On je, takođe podsetio da Rusija poseduje i nuklearno oružje, što mnogi u Kijevu i Briselu zaboravljaju.

Podsetimo, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nedavno rekao da su uslovi za okončanje sukoba izloženi pre dve godine i da sukob može da se prekine odmah ako kijevski režim donese određene odluke.

(sputnikportal.rs)

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