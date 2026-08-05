“DA NANESEMO TAKVE UDARCE DA SRBI PRAKTIČNO NESTANU”: Jeziva Tuđmanova rečenica - hteli su da nam potpuno istrebe naciju (VIDEO)
UOČI početka zločinačke akcije "Oluja" Franjo Tuđman je izjavio na Brionima monstruznu rečenicu da Srbima treba naneti takve udarce da praktično nestanu kao nacija.
Petog avgusta, rano ujutru, hrvatska vojska ušla je prazan Knin. Srbi su već bili u koloni. Najduža kolona proteranih posle Drugog svetskog rata napuštala je Hrvatsku. Franjo Tuđman bio je zadovoljan. Odigralo se baš po planu koji je osmislio sa hrvatskim generalima na Brionima nekoliko dana pre "Oluje" i koji bi, u nekim drugim međunarodnim okolnostima bio njegova optužnica za Hag.
- Rješit na koji način? To je sada tema naše današnje rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, odnosno, da ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana. - rekao je sramno Tuđman.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je ovu monstruoznu izjavu Franje Tuđmana na obeležavanju Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja".
- Jeste li vi po ko zna koji put, čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona da Srbi „praktično nestanu“. To nam je govorio Pavelić i Luburić i svi su to želeli i mnogo ste Srba proterali i pobili, ali evo nas opet u Mrkonjić Gradu, koji ste spalili, diže se srpski narod, dolaze nova pokolenja i nikad vam nećemo dozvoliti da nas gazite!
Nema kakvim se trikovima nisu služili. Koliko puta smo izgovorili sintagmu hrvatski Srbin, kosovski Srbin, a nikad niste izgovorili srpski Hrvat, nikad niste to čuli jer mi nismo prevaranti. Nikada nisu mogli da podnesu Srbe, koristili su prisvojne prideve. Nismo mi ni hrvatski ni bosanski ni srbijanski, mi smo samo Srbi, nemojte da nas delite, nemojte da nam izmišljate imena da ne bismo mi vama počeli da izmišljamo imena. - poručio je Vučić
Podsetimo, tokom "Oluje", operacije hrvatske vojske i policije, oko 2.000 Srba je ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske sa područja nekadašnje Republike Srpske Krajine. U Krajini su ostali samo civili, koji su bili izloženi teroru i posle formalnog završetka operacije 7. avgusta.
U nastavku akcije u BiH, operacijom "Maestral", hrvatske i muslimanske snage ubile su još 655 i prognale oko 125.000 srpskih stanovnika iz Bosne i Hercegovine.
Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju Dan sećanja na stradale i prognane Srbe tokom akcije "Oluja".
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