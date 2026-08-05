SRAMOTA! Za blokadere je odavanje pošte ubijenim i proteranim Srbima tokom "Oluje" ni više ni manje nego "funkcionerska kampanja"
BLOKADERI opet pokazali svoje pravo lice. Ni slova o jezivom stradanju i proterivanju Srba tokom zločinačke akcije "Oluja", ali reči mržnje i uvrede prema onima koji su odali počast tragičnim sudbinama našeg naroda, uvek su tu.
Blokaderi obeležavanje Dana sećanja na zločinačku akciju "Oluja", najvećeg etničkog čišćenja na evropskom kontinentu nakon Drugog svetskog rata, kada je 250 hiljada Srba proterano iz Hrvatske, a oko 2 hiljade ubijeno, nazivaju "funkcionerskom kampanjom".
Toliko o pijetetu prema srpskim žrtvama.
Njihove objave dovoljno govore same za sebe.
Bolesno da bolesnije ne može biti.
BONUS VIDEO: Veliki broj ljudi u Mrkonjić gradu na obeležavanju dana sećanja na prognane i ubijene Srbe
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