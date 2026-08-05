Politika

SRAMOTA! Za blokadere je odavanje pošte ubijenim i proteranim Srbima tokom "Oluje" ni više ni manje nego "funkcionerska kampanja"

В.Н.

05. 08. 2026. u 09:12

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BLOKADERI opet pokazali svoje pravo lice. Ni slova o jezivom stradanju i proterivanju Srba tokom zločinačke akcije "Oluja", ali reči mržnje i uvrede prema onima koji su odali počast tragičnim sudbinama našeg naroda, uvek su tu.

СРАМОТА! За блокадере је одавање поште убијеним и протераним Србима током Олује ни више ни мање него функционерска кампања

Foto: Printskrin

Blokaderi obeležavanje Dana sećanja na zločinačku akciju "Oluja", najvećeg etničkog čišćenja na evropskom kontinentu nakon Drugog svetskog rata, kada je 250 hiljada Srba proterano iz Hrvatske, a oko 2 hiljade ubijeno, nazivaju "funkcionerskom kampanjom".

Toliko o pijetetu prema srpskim žrtvama.

Njihove objave dovoljno govore same za sebe.

Foto: Printsrkin

Bolesno da bolesnije ne može biti. 

BONUS VIDEO: Veliki broj ljudi u Mrkonjić gradu na obeležavanju dana sećanja na prognane i ubijene Srbe

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