BOMBASTIČNO 25. juna najavljena, 40-dnevna operacija "prisiljavanja Rusije na mir" predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, nije donela rezultat, bez obzira na velika razaranja na obe strane fronta, već je značajno pojačala ruske napade zbog kojih su blokirane crnomorske luke.

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Pokazalo se da su računice organizatora, Službe bezbednosti Ukrajine i Glavne uprave vojne obaveštajne službe, bile delimično tačne, ali nisu izazvale nikakav bunt i kolaps u Rusiji, već obrnuto.

Operacija, praćene medijskom podrškom Zapada, u koju je verovao i predsednik SAD Donald Tramp, počela je udarima na ruske rafinerije i skladišta goriva u Omsku, Saratovu, Sizranju, Jaroslavlju, Nižnjem Novgorodu, kao i na Kubanju, Tjumenu, Uljanovskoj i Kalužkoj oblasti. Gađane su i kompanije za internet prodaju "Vajldberis" u Krasnodarskom i Stavropoljskom kraju, Lenjingradskoj, Vladimirovskoj, Samarskoj, Moskovskoj, Tambovskoj oblasti, u Sankt Peterburgu, na Krimu, Volgogradu i Penzi.

Počinjena je ogromna materijalna šteta, ali bunta u Rusiji nije bilo, ni zbog nestašica benzina, ni zbog prestanka prodaje robe preko interneta. Rusija je počela da kupuje benzin iz inostranstva uključujući Indiju, Kinu, i Maroko, a zahvaljujući, pre svega, velikim rezervama, nestali su redovi na pumpama.

Čekaju se promene u Evropi LIDERI vodećih zapadnoevrpskih zemalja, na čelu sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i novima britanskim premijerom Endijem Bernemom, obećavaju Zelenskom da će mu pomagati dok ne pobedi. Stoga na Zapadu oni koji se zalažu za prestanak rata kažu da, dok ne odu sa vlasti sadašnji lideri, ne može doći do smirivanja na frontu, jer je Zelenski spreman da ratuje do poslednjeg Ukrajinca. Sad preti Rusima da će im ove zime gađati toplane, kao da je zaboravio da će mu Rusi zauzvrat uništiti, ne samo toplane, već kompletnu električnu mrežu.

Epilog je bio da je ruska vojska odgovorila znatno moćnijim raketnim udarima na vojne ukrajinske fabrike, kao i lučke objekte, od Odese do Nikolajeva. Samo u poslednjoj nedelji jula Rusi su pogodili 31 ukrajinski brod u Crnom moru, pa strani brodari više neće da plove ka lukama. Blokiran je izvoz ukrajinske pšenice i suncokreta, kao i rude gvožđa. Ministarstvo ekonomije Ukrajine tvrdi da blokiranje luka pravi štetu od 70 miliona dolara dnevno.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je upravo u tom periodu zauzeto 430 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije. Na isteku tih 40 dana Zelenski je počeo da se žali da nema čime da brani nebo od ruskih napada. Tražio je da Zapad izvrši pritisak na Rusiju da se obnove pregovori i proglasi "vazudšno primirje".

Zelenski je samo uspeo da gađa odmarališta i plaže na Azovskom i Crnom moru gde su stradali civili. Teško je razumeti da ukrajinske službe nisu shvatile da Moskva ima čime da odgovori.

Rusi su raketama gađali farbike u Kijevu kao i skladišta oružja u Kijevskoj i Hmeljnickoj oblasti. Pogođene su fabrike motora za ukrajinske rakete i pogoni za sklapanje dronova. Najviše raketa je palo u Kijev i Lavov, zatim u Dnjepropetrovsk, Pavlograd i Nikolajev kao i Ivano-Frankovsk. Leteli su "iskanderi" i nezaustavljivi "cirkon", ali najveće iznenađenje su bili novi raketni dronovi "banderolj", odnosno pošiljka, od kojih svaki nosi 114 kilograma eksploziva.

Tokom tih 40 dana Rusi su uništili oko 400 pumpi u istočnom delu Ukrajine i paralistali promet. U mnogim delovima Ukrajine nema goriva, a gde ga još ima, skočile su cene.

Posle svega, na Zapadu su počeli da govore da je ratni potencijal Rusije neuporedivo veći od ukrajinskog i da, bez pomoći, Zelenski ne može efikasno da ratuje. Ni Tramp ne hvali hrabrost i upornost Zelenskog, već kaže da se mora tražiti mirovno rešenje diplomatskim, a ne ratnim putem. Odustao je i od namere da Kijevu da licencu za proizvodnju raketa "patriot".