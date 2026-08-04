ZVEZDA JE FAVORIT, ALI... Jedan podatak poziva na oprez!!!

ŠAMPION Srbije Crvena zvezda nastavlja pohod ka Ligi šampiona, a naredna prepreka na tom putu je Hapoel iz Ber Ševe. Prvi meč trećeg kola kvalifikacija igra se u utorak na neutralnom terenu u Mađarskoj, gde će srpski šampion pokušati da napravi veliki korak ka plej-ofu.

FOTO: N. Skenderija

Posle demonstracije sile protiv Larna, koga je eliminisala ukupnim rezultatom 9:0, ekipa Dejana Stankovića u duel ulazi kao izraziti favorit. Crveno-beli su maksimalnim učinkom otvorili sezonu, a četiri uzastopne pobede donele su dodatno samopouzdanje.

Zvezda već godinama predstavlja konstantu u evropskim takmičenjima. Ako i ove sezone izbori plasman u grupnu, odnosno ligašku fazu nekog UEFA takmičenja, to će biti čak deseta uzastopna evropska jesen kluba sa stadiona „Rajko Mitić“.

Ipak, iako je kvalitet na strani srpskog šampiona, jedan podatak poziva na oprez. Hapoel je kao domaćin izgubio samo tri utakmice od avgusta prošle godine. Istina, ovaj meč se zbog bezbednosne situacije u Izraelu igra na neutralnom terenu, ali ta statistika pokazuje da je izraelski šampion ekipa koja ume da odigra najbolje kada je pritisak najveći.

Druga stvar na koju Stankovićevi puleni treba da obrate pažnju je ovo - Hapoel je do dvomeča sa srpskim klubom stigao nakon velikog preokreta protiv Vikingura. Posle poraza u prvoj utakmici uspeo je da slavi 2:0 u revanšu i izbori prolaz dalje, što dovoljno govori o karakteru ekipe Rana Kozuha.

S druge strane, Izraelci su daleko od idealne forme. Pobeda nad Vikingurom bila im je prva posle četiri meča bez trijumfa, a prethodno su vezali čak tri poraza. Uz to, nisu uspeli da preskoče treće kolo kvalifikacija ni u jednom evropskom takmičenju još od sezone 2022/23.

Dejan Stanković ima mnogo manje kadrovskih problema od rivala. Kod Hapoela zbog povreda neće biti Đibrila Diopa, Pedra Amadora i Žoaa Viktora, dok Dan Biton i dalje nije u konkurenciji zbog zdravstvenih problema.

U taboru Zvezde jedini odsutan je mladi levi bek Adem Avdić, pa će Stanković praktično imati na raspolaganju najjači sastav. Očekuje se da napad predvodi Marko Arnautović, uz podršku Aleksandra Kataija, dok će okosnicu tima činiti iskusni Miloš Veljković, Rade Krunić i Mohamed Abu Fani.

Još jedan razlog za optimizam navijača crveno-belih jeste činjenica da Zvezda nije izgubila nijedno takmičarsko gostovanje još od novembra prošle godine. Taj niz najbolje govori koliko je ekipa postala sigurna i van Beograda.

Kada se podvuče crta, sve je na strani šampiona Srbije – forma, iskustvo, individualni kvalitet i evropski kontinuitet. Ipak, Hapoel je već pokazao da ume da se vrati kada ga mnogi otpišu, pa će Zvezda morati da odigra maksimalno ozbiljno ako želi da već posle prvog meča napravi veliki korak ka plej-ofu Lige šampiona.

PREDLOG TIPA: 2 (kvota 1,89)

A ko su potencijalni protivnici Zvezde u plej ofu za Ligu šampiona (nadamo se) ili Ligu Evrope (da ne čuje zlo) pogledajte na linku OVDE.