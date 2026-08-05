NE PIŠE IM SE DOBRO: Ukrajinske snage kod Junakovke na korak od potpunog okruženja
JEDINICE Oružanih snaga Ukrajine našle su se u taktičkom okruženju kod Junakovke u Sumskoj oblasti i nalaze se u veoma teškom položaju, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko.
„Veoma teška situacija je za ukrajinske snage na sumskom pravcu, južno od Junakovke. Naše jedinice su tu formirale vatrenu zamku. Ukrajinski vojnici koji se nalaze u šumskom području jugoistočno i jugozapadno od Junakovke našli su se u taktičkom okruženju. Do potpunog operativnog okruženja ostalo je još oko dva kilometra“, rekao je Maročko.
On je dodao da su ruske snage iz pravca Mogrice napredovale ka severozapadu duž puta i stigle do šumskog pojasa, kako bi se spojile sa jedinicama koje deluju kod Junakovke.
„Naše jedinice, koje napreduju jedne drugoj u susret, nastavljaju uspešna dejstva južno od Junakovke i takođe su stigle do šumskog područja. Ukrajinski vojnici još pokušavaju da se sakriju od dronova među drvećem, ali ako u narednih nekoliko dana ne napuste to područje, naći će se u potpunom operativnom okruženju“, naveo je Maročko.
On je ranije izjavio da se upravo kod Junakovke nalazi najšira bezbednosna zona duž ruske granice.
(Sputnjik)
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