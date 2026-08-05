Svet

NE PIŠE IM SE DOBRO: Ukrajinske snage kod Junakovke na korak od potpunog okruženja

В.Н.

05. 08. 2026. u 07:49

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JEDINICE Oružanih snaga Ukrajine našle su se u taktičkom okruženju kod Junakovke u Sumskoj oblasti i nalaze se u veoma teškom položaju, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko.

НЕ ПИШЕ ИМ СЕ ДОБРО: Украјинске снаге код Јунаковке на корак од потпуног окружења

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

„Veoma teška situacija je za ukrajinske snage na sumskom pravcu, južno od Junakovke. Naše jedinice su tu formirale vatrenu zamku. Ukrajinski vojnici koji se nalaze u šumskom području jugoistočno i jugozapadno od Junakovke našli su se u taktičkom okruženju. Do potpunog operativnog okruženja ostalo je još oko dva kilometra“, rekao je Maročko.

On je dodao da su ruske snage iz pravca Mogrice napredovale ka severozapadu duž puta i stigle do šumskog pojasa, kako bi se spojile sa jedinicama koje deluju kod Junakovke.

„Naše jedinice, koje napreduju jedne drugoj u susret, nastavljaju uspešna dejstva južno od Junakovke i takođe su stigle do šumskog područja. Ukrajinski vojnici još pokušavaju da se sakriju od dronova među drvećem, ali ako u narednih nekoliko dana ne napuste to područje, naći će se u potpunom operativnom okruženju“, naveo je Maročko.

On je ranije izjavio da se upravo kod Junakovke nalazi najšira bezbednosna zona duž ruske granice.

(Sputnjik)

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