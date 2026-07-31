Svet

PAKLENA NOĆ U ODESI: Ruski udari pogodili luku, rezervoare sa gorivom i brod sa vojnim teretom

P. Đurđević

31. 07. 2026. u 09:17

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RUSKE snage su sinoć izvele napad na ukrajinsku lučku infrastrukturu i morska plovila, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ПАКЛЕНА НОЋ У ОДЕСИ: Руски удари погодили луку, резервоаре са горивом и брод са војним теретом

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

- Uveče 30. jula Oružane snage Ruske Federacije nastavile su izvođenje udara visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i bespilotnim letelicama na lučku infrastrukturu Ukrajine i morska plovila angažovana u interesu Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju odbrambenog resora.

Kako su naglaisli, u napadima su u luci Odesa pogođeni rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim Oružanim snagama Ukrajine.

Dodali su da je na moru južno od Odese pogođen i brod koji je prevozio vojni teret do jedne od ukrajinskih luka.

(RT Balkan)

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