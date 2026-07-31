KOMARCI SEJU SMRT U OMILJENOM SRPSKOM LETOVALIŠTU: Vrhunac zaraze virusom Zapadnog Nila - Četiri osobe umrle, desetine zaraženih
U GRČKOJ su zabeležena četiri smrtna slučaja od posledica virusa Zapadnog Nila, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje Grčke (EODI) i dodala da se radi o osobama starijim od 65 godina.
Kako se navodi, od početka godine, zaključno sa 29. julom zabeležena su 42 slučaja infekcije virusom Zapadnog Nila, od kojih je 37 slučajeva imalo ili encefalitis ili meningitis, a pet blage manifestacije.
Samo u prethodnoj nedelji prijavljen je 21 sličaj, kao i još jedan koji je povezan sa složenom istorijom putovanja, odnosno sa putovanjem u endemsku zemlju u inostranstvu. Hospitalizovano je 13 osoba, od kojih je pet na odeljenju intenzivne nege.
Virus Zapadnog Nila (GZN) je infektivno oboljenje iz grupe zoonoza, virusne etiologije, koje se na ljude i životinje prenosi ubodom zaraženog komarca.
Uzročnik je virus groznice Zapadnog Nila (VZN) koji je prvi put izolovan i identifikovan 1937. godine, u oblasti Zapadni Nil u Ugandi, nakon čega se proširio sa Afričkog kontinenta na Bliski istok, delove Azije i Australije, Centralnu i Istočnu Evropu i Mediteran.
Virusom mogu da se zaraze ljudi, ptice, komarci, konji i drugi sisari.
(Tanjug)
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