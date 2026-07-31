KOMARCI SEJU SMRT U OMILJENOM SRPSKOM LETOVALIŠTU: Vrhunac zaraze virusom Zapadnog Nila - Četiri osobe umrle, desetine zaraženih

U GRČKOJ su zabeležena četiri smrtna slučaja od posledica virusa Zapadnog Nila, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje Grčke (EODI) i dodala da se radi o osobama starijim od 65 godina.

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Kako se navodi, od početka godine, zaključno sa 29. julom zabeležena su 42 slučaja infekcije virusom Zapadnog Nila, od kojih je 37 slučajeva imalo ili encefalitis ili meningitis, a pet blage manifestacije.

Samo u prethodnoj nedelji prijavljen je 21 sličaj, kao i još jedan koji je povezan sa složenom istorijom putovanja, odnosno sa putovanjem u endemsku zemlju u inostranstvu. Hospitalizovano je 13 osoba, od kojih je pet na odeljenju intenzivne nege.

Virus Zapadnog Nila (GZN) je infektivno oboljenje iz grupe zoonoza, virusne etiologije, koje se na ljude i životinje prenosi ubodom zaraženog komarca.

Uzročnik je virus groznice Zapadnog Nila (VZN) koji je prvi put izolovan i identifikovan 1937. godine, u oblasti Zapadni Nil u Ugandi, nakon čega se proširio sa Afričkog kontinenta na Bliski istok, delove Azije i Australije, Centralnu i Istočnu Evropu i Mediteran.

Virusom mogu da se zaraze ljudi, ptice, komarci, konji i drugi sisari.

(Tanjug)