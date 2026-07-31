TRAMP OBJAVIO ISTORIJSKU POBEDU: Hamas se potpuno razoružava, Gaza ulazi u novu eru
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp saopštio je na društvenoj mreži Trut Soušl da je Odbor za mir postigao istorijski dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i svih drugih oružanih grupa u Gazi.
- Danas je Odbor za mir postigao istorijski dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i svih drugih oružanih grupa u Gazi. Ovo je veliki korak ka trajnom miru i bezbednosti - napisao je Tramp.
Istovremeno, kako je dodao, Izrael će imati bezbednost koju zaslužuje, a Gaza više neće biti korišćena kao baza za terorističke napade.
- Ovo je veliki korak u sprovođenju Trampovog plana od 20 tačaka. Dogovor će biti sproveden kroz pažljivo strukturisane faze. Kako razoružanje bude završavano, izraelske snage će se povlačiti, a Međunarodne stabilizacione snage će raditi sa novom palestinskom policijom kako bi preuzele odgovornost da Gaza bude bezbedna za svoje stanovnike i susede - naveo je Tramp.
On je dodao da je pre godinu dana trajao nasilan rat, humanitarna kriza i da su taoci bili držani u brutalnom zarobljeništvu.
- Postigli smo istorijski napredak, ali još mnogo posla ostaje - napisao je predsednik SAD.
Tramp je zahvalio posrednicima — Egiptu, Kataru i Turskoj — na njihovim naporima, kao i svom timu, čiji je rad, kako je naveo, omogućio ovaj istorijski proboj.
- Pretnji koja je proizašla iz Gaze 7. oktobra neće biti dozvoljeno da se ponovo izgradi - poručio je Tramp.
On je naveo da će, prema ovom dogovoru, Gaza konačno biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom narodu.
- Čestitam svima na ovom neverovatnom razvoju događaja, za koji su svi govorili da nikada neće biti postignut - napisao je Tramp.
(Politika onlajn)
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