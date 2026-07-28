OMČA SE STEŽE OKO LUKAŠENKA? Zelenski traži da se beloruskom lideru sudi za ratne zločine i otmicu dece

KANCELARIJA ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zatražila je od glavnog tužioca zemlje da razmotri pokretanje krivičnog postupka protiv beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, navodi se u pismu koje je Rojters objavio u utorak.

Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Ovaj potez usledio je kao odgovor na apel prognane opozicione grupe, Beloruskog demokratskog foruma, koja je još u maju pisala Zelenskom, tražeći da Kijev krivično goni Lukašenka za ratne zločine, genocid i "državni teror".

Aleksandar Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, dozvolio je Moskvi da koristi Belorusiju kao polaznu tačku za invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Pored toga, beloruske bolnice su korišćene za lečenje ranjenih ruskih vojnika, a sa teritorije Belorusije su ispaljivane ruske rakete na ciljeve u Ukrajini.

Forum ga optužuje za saučesništvo u ruskom ratu i za prisilno premeštanje najmanje 2.442 ukrajinske dece u Belorusiju. Ovaj program je detaljno dokumentovan od strane Istraživačke laboratorije za humanitarna pitanja Univerziteta Jejl. Lukašenkova administracija nije odgovorila na zahtev za komentar.

Zelenski zaoštrava stav prema Minsku

Optužbe protiv Lukašenka nisu novost. Beloruska opozicija godinama prikuplja dokaze o njegovoj umešanosti. Pavel Latuška, bivši beloruski ministar kulture i opozicioni aktivista u egzilu, predao je Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) dokaze koji, kako tvrdi, direktno povezuju Lukašenka sa ilegalnim transferom ukrajinske dece.

Kao odgovor na apel Foruma, Oleh Tatarov, viši zvaničnik u kabinetu Zelenskog, obavestio je opozicionu grupu da je njihov zahtev prosleđen tužilaštvu sa molbom da se "preduzmu odgovarajuće mere" ukoliko postoje pravni osnovi za to.

Iako trenutno ne postoje izgledi da se Lukašenko pojavi pred ukrajinskim sudom, eventualna optužnica bi mogla poslužiti Kijevu i beloruskoj opoziciji kao snažan argument za održavanje pritiska Zapada na njega. Ovo je posebno važno u trenutku dok Lukašenko pregovara sa administracijom predsednika Donalda Trampa o ukidanju američkih sankcija u zamenu za oslobađanje političkih zatvorenika.

Stav Zelenskog prema Lukašenku postao je znatno oštriji poslednjih nedelja. Prošlog meseca mu je uputio ultimatum da ukloni stanice za prenos signala za koje Kijev tvrdi da pomažu ruskim dronovima u napadima na Ukrajinu.

Međunarodni pritisak raste

Ovaj potez Ukrajine dešava se u kontekstu širih međunarodnih napora da se Lukašenko pozove na odgovornost. Podsetimo, MKS je već izdao naloge za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina i njegove komesarke za prava deteta, Marije Lvove-Belove, zbog njihove uloge u masovnim otmicama ukrajinske dece, što stvara presedan za sličan potez i protiv Lukašenka.

Lukašenko je ovog meseca ponovio da neće slati svoju vojsku u rat, poručujući oficirima: "Niko vas neće poslati u to krvoproliće." Međutim, on je podržao Putina na druge načine, uključujući dozvolu Moskvi da postavi taktičke nuklearne rakete u Belorusiji i da koristi njene vojne baze i poligone za obuku.

Dmitrij Bolkunec, generalni sekretar Beloruskog demokratskog foruma, izjavio je da bi krivično gonjenje predsednika "značajno povećalo lične pravne i bezbednosne rizike sa kojima se Lukašenko suočava" i da bi predstavljalo čin istorijske pravde.

"To bi moglo imati dubok uticaj unutar Belorusije, jer bi Lukašenko to shvatio veoma lično i bio bi duboko zabrinut zbog posledica", rekao je on za Rojters.

(Rojters)