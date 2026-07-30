Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

30. 07. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvrtak

18.30 Levadija - Geteborg |1-3&||1-3 (1.80)

19.00 Mitjiland - Bešiktaš GG (1.60)
20.30 Ferencvaroš - Tvente GG (1.50)

Ukupna kvota: 4.46

Levadija i Geteborg su napadačke ekipe, vole da igraju na gol više, to se videlo na prvom meču i očekujemo novu goleadu.

Mitjiland mora napasti Bešiktaš koji ima gol prednost, verujemo da će gledati zanimljiv meč u Norveškoj i zbog toga tipujemo gol-gol.

Ferencvaroš i Tvente su pokazali da znaju da napadnu, ali ne i da odbrane svoj gol, oba tima tresu mrežu je više nego realan predlog.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DUGO IH SMATRALI DEZERTERIMA, SAD SU NAĐENI MRTVI: Jedan bio pripadnik Legije stranaca - u smrtonosnu zamku ih namamio porodični klan?
Svet

0 0

DUGO IH SMATRALI DEZERTERIMA, SAD SU NAĐENI MRTVI: Jedan bio pripadnik Legije stranaca - u smrtonosnu zamku ih namamio porodični klan?

DNK analizom dva pronađena tela potvrđena je tragična smrt Žaka Pakesa i Majka Ginesta, vojnika koji su nestali na području francuskog departmana Var. Otkriće je otvorilo put opsežnoj istrazi usmerenoj na jednu porodicu osumnjičenu da je godinama sistematski mammila i iskorišćavala mlade vojne regrute poreklom sa pacifičkih ostrva.

29. 07. 2026. u 12:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO OTKRIĆE POSLE SMRTI ROĐAKA: U zamrzivaču pronašli ljudske ostatke, policija pokrenula istragu

JEZIVO OTKRIĆE POSLE SMRTI ROĐAKA: U zamrzivaču pronašli ljudske ostatke, policija pokrenula istragu