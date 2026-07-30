NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

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Četvrtak 18.30 Levadija - Geteborg |1-3&||1-3 (1.80)



20.30 Ferencvaroš - Tvente GG (1.50) 19.00 Mitjiland - Bešiktaš GG (1.60)20.30 Ferencvaroš - Tvente GG (1.50) Ukupna kvota: 4.46

Levadija i Geteborg su napadačke ekipe, vole da igraju na gol više, to se videlo na prvom meču i očekujemo novu goleadu.

Mitjiland mora napasti Bešiktaš koji ima gol prednost, verujemo da će gledati zanimljiv meč u Norveškoj i zbog toga tipujemo gol-gol.

Ferencvaroš i Tvente su pokazali da znaju da napadnu, ali ne i da odbrane svoj gol, oba tima tresu mrežu je više nego realan predlog.

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