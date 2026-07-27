NEMA govora o dodatnom opremanju trgovačkih brodova odbrambenim sredstvima, ali ruska mornarica može da preduzme mere da ih zaštiti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina da pokušaji napada na trgovačku flotu Rusije moraju biti zaustavljeni.

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- Primenjuje se međunarodno pomorsko pravo, prema kojem međunarodni trgovački brodovi ne mogu biti naoružani; zato se smatraju komercijalnim trgovačkim brodovima. Bilo kakva druga dodatna oprema za ove brodove takođe je nemoguća, tako da je to u principu isključeno. Ali tačno je da ruska mornarica može preduzeti odbrambene mere — predsednik je juče dao sveobuhvatnu izjavu po ovom pitanju - naglasio je Peskov.

Portparo je, takođe, naveo da ne postoje nikakve konkretne informacije u vezi sa mogućim „vazdušnim primirjem“, niti postoje neke nove formule ili predlozi za rešenje u Ukrajini.

Komentarišući medijske izveštaje da će se na sastanku Vladimira Zelenskog u SAD razmatrati inicijativa tzv. vazdušnog primirja, Peskov je rekao da se ta informacija pojavila pre nekoliko dana, ali da su to, za sada, samo medijske spekulacije.

- Nema konkretnih detalja o ovom pitanju, niti postoje konkretni detalji u vezi sa bilo kakvim novim formulama ili predlozima - istakao je Peskov.

Portparol je odbio da komentariše tvrdnje Zelenskog da Rusija razmatra regrutovanje severnokorejskih trupa za učešće u Specijalnoj vojnoj operaciji.

- Ne mislim da je to potrebno komentarisati. Nije na Zelenskom da govori o našim planovima - odgovorio je Peskov.

Putin je na sastanku sa komandantima ruske mornarice pozvao na borbu protiv napada na trgovačke brodove kao protiv piraterije. On je istakao je da treba delovati u okviru međunarodnog pomorskog prava, ali odlučno.

(Sputnjik)