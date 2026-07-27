"NEMA GOVORA" Kremlj odbacio mogućnost opremanja trgovačkih brodova odbrambenim sredstvima
NEMA govora o dodatnom opremanju trgovačkih brodova odbrambenim sredstvima, ali ruska mornarica može da preduzme mere da ih zaštiti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina da pokušaji napada na trgovačku flotu Rusije moraju biti zaustavljeni.
- Primenjuje se međunarodno pomorsko pravo, prema kojem međunarodni trgovački brodovi ne mogu biti naoružani; zato se smatraju komercijalnim trgovačkim brodovima. Bilo kakva druga dodatna oprema za ove brodove takođe je nemoguća, tako da je to u principu isključeno. Ali tačno je da ruska mornarica može preduzeti odbrambene mere — predsednik je juče dao sveobuhvatnu izjavu po ovom pitanju - naglasio je Peskov.
Portparo je, takođe, naveo da ne postoje nikakve konkretne informacije u vezi sa mogućim „vazdušnim primirjem“, niti postoje neke nove formule ili predlozi za rešenje u Ukrajini.
Komentarišući medijske izveštaje da će se na sastanku Vladimira Zelenskog u SAD razmatrati inicijativa tzv. vazdušnog primirja, Peskov je rekao da se ta informacija pojavila pre nekoliko dana, ali da su to, za sada, samo medijske spekulacije.
- Nema konkretnih detalja o ovom pitanju, niti postoje konkretni detalji u vezi sa bilo kakvim novim formulama ili predlozima - istakao je Peskov.
Portparol je odbio da komentariše tvrdnje Zelenskog da Rusija razmatra regrutovanje severnokorejskih trupa za učešće u Specijalnoj vojnoj operaciji.
- Ne mislim da je to potrebno komentarisati. Nije na Zelenskom da govori o našim planovima - odgovorio je Peskov.
Putin je na sastanku sa komandantima ruske mornarice pozvao na borbu protiv napada na trgovačke brodove kao protiv piraterije. On je istakao je da treba delovati u okviru međunarodnog pomorskog prava, ali odlučno.
(Sputnjik)
Preporučujemo
RAZORNA SNAGA RUSKE H-101: Trenutak kada je raketa pogodila ukrajinski objekat (VIDEO)
27. 07. 2026. u 11:18
"OVO VIŠE NE FUNKCIONIŠE..." EU odustaje od novih sankcija Rusiji?
27. 07. 2026. u 10:55
GORELO NEBO NAD RUSIJOM: PVO oborila 276 dronova
27. 07. 2026. u 09:28
RUSKA STRANA TVRDI: Nije hladni, u toku je 'ledeni rat'...
27. 07. 2026. u 09:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENjU PRIZNANjA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
27. 07. 2026. u 15:35
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)