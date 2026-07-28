KOMŠINICI POSLE POŽARA ZIDAJU KUĆU: Veliko srce stanovnika Sivca, akciju pomažu i donatori

VIDOSAVA Palčok iz Sivca kod Kule, čiji je dom izgoreo u novembru 2024. godine, trebalo bi do zime da se useli u novu kuću, koju na mestu stare, uz pomoć donatora, podižu njene prve komšije.

foto M. Koldžić

Stan u obližnjem Kruščiću, gde je ova žena zbrinuta posle požara, tesan je, jer u njemu žive njen sin, snaha i troje dece, a Vidosavu i čežnja vuče da se vrati u dvorište u kojem je odrasla i skromno živela dok se na kući nije zapalio dimnjak i vatra prenela na krov i zidove.

Ona je te večeri, kad je plamen buknuo, u kući bila sa troje dece, koja su kod nje došla iz Kruščića, ali srećom niko od njih nije povređen. Iako se u prvi mah činilo da bi kuća mogla samo da se popravi, ispostavilo se da mora da bude srušena do temelja, jer plafon i zidovi, koji su bili natopljeni vodom prilikom gašenja požara, više nisu garantovali stabilnost.

PODRŠKA OPŠTINE Posle požara je Vidosavu posetio predsednik SO u Kuli Velibor Milojičić, koji je obećao pomoć - i održao reč. - Od svega što je dosad urađeno na novoj kući, 70 odsto je doprinela Opština, a zahvaljujući predsedniku Milojičiću podršku Vidosavi je pružilo i udruženje „Humano srce“ iz Beograda – naglašava komšija Marko.

Akciju za pomoć Vidosavi već sutradan posle nesreće pokrenuo je mladi komšija Marko Koldžić, čijem su se apelu odazvale mnoge firme i pojedinci. Marko, koji radi kao granični policajac, i njegov otac Milojica, preduzetnik, potvrdili su izreku da je „dobar komšija najbliži rod“, jer su njih dvojica sami sazidali Vidosavinu novu kuću i postavili građu za krov.

- Za završetak kuće nisu potrebni novčani prilozi, nego donacije u materijalu, bilo da se direktno pokloni ili uplati na stovarištima. Neophodni su šljunak, pesak, cement, lepak za keramiku, laminat i lim od 60 kvadrata kao najveća stavka. Sve ostalo smo već obezbedili, kao i majstore za fasadu i unutrašnje radove – napominje Marko.

Koldžići ističu da nisu mogli da ostave na cedilu svoju komšinicu, koja nema nikakvih primanja, a ne može ni da ide u nadnicu jer je operisala koleno i teško se kreće. Njen novi kutak, navodi Marko, imaće dnevnu sobu, kuhinju sa trpezarijom i kupatilo, a u planu je da joj se kupi šporet na čvrsto gorivo, krevet, sto, četiri stolice i veš mašina.