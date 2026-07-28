Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

28. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Utorak

17.00 Kups - Sabah Baku D 1-2 (1.62)

20.00 Dinamo Zagreb - Tun 1&2-6 (1.62)
20.15 Celje - Egnatija |1-3&||1-3 (1.85)

Ukupna kvota: 4.86

Kups juri gol zaostatka pred svojim navijačima, biće napadački nastrojen i verujemo da će ovoga puta pronaći put do mreže Sabaha.

Dinamo je bio bolji rival u Švajcarskoj, ali nije uspeo da slavi, u Hrvatskoj očekujemo dominaciju "modrih" i prolaz u narednu fazu.

Celje igra napadački fudbal, na gol više što smo i videli na prvom susretu sa Egnatijom, zbog toga i večeras tipujemo dosta pogodaka.

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