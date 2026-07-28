NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

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Utorak 17.00 Kups - Sabah Baku D 1-2 (1.62)



20.15 Celje - Egnatija |1-3&||1-3 (1.85) 20.00 Dinamo Zagreb - Tun 1&2-6 (1.62)20.15 Celje - Egnatija |1-3&||1-3 (1.85) Ukupna kvota: 4.86

Kups juri gol zaostatka pred svojim navijačima, biće napadački nastrojen i verujemo da će ovoga puta pronaći put do mreže Sabaha.

Dinamo je bio bolji rival u Švajcarskoj, ali nije uspeo da slavi, u Hrvatskoj očekujemo dominaciju "modrih" i prolaz u narednu fazu.

Celje igra napadački fudbal, na gol više što smo i videli na prvom susretu sa Egnatijom, zbog toga i večeras tipujemo dosta pogodaka.

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