NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Utorak
17.00 Kups - Sabah Baku D 1-2 (1.62)
20.15 Celje - Egnatija |1-3&||1-3 (1.85)
Ukupna kvota: 4.86
Kups juri gol zaostatka pred svojim navijačima, biće napadački nastrojen i verujemo da će ovoga puta pronaći put do mreže Sabaha.
Dinamo je bio bolji rival u Švajcarskoj, ali nije uspeo da slavi, u Hrvatskoj očekujemo dominaciju "modrih" i prolaz u narednu fazu.
Celje igra napadački fudbal, na gol više što smo i videli na prvom susretu sa Egnatijom, zbog toga i večeras tipujemo dosta pogodaka.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PREDLOG IZ SUSEDSTVA: "Armejci" traže prvu pobedu u sezoni
27. 07. 2026. u 14:32
"ŽELEZNIČARI" MORAJU DA ISKORISTE OVU PRILIKU: Gosti mogu da se pohvali jakim napadom
27. 07. 2026. u 11:20
TRADICIONALNA GOLEADA: Kada igraju ovi timovi mreže se redovno tresu
27. 07. 2026. u 10:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"POKER" PARTIZANA PROTIV LUKSEMBURŽANA: Crno-beli dominirali sa igračem više
FUDBALERI Partizana dočekali su Una Štrasen u kvalifikacijama za Ligu Konferencije. Domaćin je sa igračem više slavio 4:0 (2:0).
23. 07. 2026. u 22:51
AJAKS NE PRAŠTA PROMAŠAJE! Vojvodina se herojski držala, ali je četvorostruki prvak Evrope delio lekcije na „Karađorđu“!
Fudbaleri Vojvodine poraženi su od golandskog Ajaksa rezultatom 1:4 (1:2), u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija.
23. 07. 2026. u 21:53
EVROPO, ZAPAMTI OVO IME! Železničar pokazao da Srbija nije samo Zvezda i Partizan
Fudbalski klub Železničar iz Pančeva pokazao je Evropi da srpski fudbal ne čine samo Crvena zvezda i Partizan."Dizelka" je odigrala debitantski meč u kvalifikacijama za Ligu konferencija i odmah oduševila javnost.
23. 07. 2026. u 15:58
Komentari (0)