IRAN UDARIO NA EU: "Podržali ste napad na našu decu!"
EVROPSKA unija je pružila direktnu podršku SAD i Izraelu u napadima usmerenim na iranske civile, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaei.
Bagaj je primetio da je šefica evropske diplomatije, Kaja Kalas, licemerna kada govori o navodnim problemima ljudskih prava u Iranu , a ignoriše ciljane napade na iranske građane.
On je naglasio da Kalas nikada nije izrazio žaljenje zbog smrti iranske dece u napadima, koje je, kako je rekao, podržala Evropska unija.
Prvog dana američke i izraelske agresije na Iran, 28. februara, napadnuta je ženska škola na jugu zemlje. Ubijeno je 168 učenica, kao i 14 nastavnika i školskog osoblja.
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da su SAD pogodile žensku školu krstarećim raketama Tomahavk.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
IZRAEL TVRDI: Iran sakrio obogaćeni uranijum u tajnom podzemnom objektu
21. 07. 2026. u 21:19
DOGOVOR TRAMPA I NETANJAHUA: Sastanak "u bliskoj budućnosti"
03. 07. 2026. u 19:35
AMERIKA UKINULA CARINE ZA SRBIJU TAČNO U PONOĆ! Evo šta će to odmah doneti našoj državi
25. 07. 2026. u 07:38
EU POJAČAVA PRITISAK NA IRAN: Kalas otkrila ko je na udaru najnovijih sankcija
24. 07. 2026. u 15:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Srbin autom "pregazio" Dunav i stigao do Hrvatske "ilegalno" - kad moćna reka presuši (FOTO)
POSEBNU pažnju privukao je vozač automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je preko gotovo isušenog dela korita stigao do Vukovarske ade.
24. 07. 2026. u 20:35 >> 20:36
Komentari (0)