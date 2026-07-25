IRAN UDARIO NA EU: "Podržali ste napad na našu decu!"

EVROPSKA unija je pružila direktnu podršku SAD i Izraelu u napadima usmerenim na iranske civile, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaei.

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Bagaj je primetio da je šefica evropske diplomatije, Kaja Kalas, licemerna kada govori o navodnim problemima ljudskih prava u Iranu , a ignoriše ciljane napade na iranske građane.



On je naglasio da Kalas nikada nije izrazio žaljenje zbog smrti iranske dece u napadima, koje je, kako je rekao, podržala Evropska unija.

Prvog dana američke i izraelske agresije na Iran, 28. februara, napadnuta je ženska škola na jugu zemlje. Ubijeno je 168 učenica, kao i 14 nastavnika i školskog osoblja.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da su SAD pogodile žensku školu krstarećim raketama Tomahavk.

(Ria Novosti)