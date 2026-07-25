Svet

IRAN UDARIO NA EU: "Podržali ste napad na našu decu!"

Dragana Drlačić

25. 07. 2026. u 08:24

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EVROPSKA unija je pružila direktnu podršku SAD i Izraelu u napadima usmerenim na iranske civile, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaei.

ИРАН УДАРИО НА ЕУ: Подржали сте напад на нашу децу!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bagaj je primetio da je šefica evropske diplomatije, Kaja Kalas, licemerna kada govori o navodnim problemima ljudskih prava u Iranu , a ignoriše ciljane napade na iranske građane.

- Kako se tako snažna posvećenost ljudskim pravima može tako lako kombinovati sa pružanjem logističke i tehničke podrške za smrtonosne napade na iranski narod – napade koji se namerno izvode protiv civila i nacionalne infrastrukture? - napisao je Bagaei na svojoj stranici na društvenim mrežama .

On je naglasio da Kalas nikada nije izrazio žaljenje zbog smrti iranske dece u napadima, koje je, kako je rekao, podržala Evropska unija.

Prvog dana američke i izraelske agresije na Iran, 28. februara, napadnuta je ženska škola na jugu zemlje. Ubijeno je 168 učenica, kao i 14 nastavnika i školskog osoblja.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da su SAD pogodile žensku školu krstarećim raketama Tomahavk.

(Ria Novosti)

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