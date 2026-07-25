VODIČ KROZ VRSTE MEDA: Evo za šta se koristi svaki i kako da odaberete pravi za vas
MED je jedna od najstarijih namirnica poznatih čovečanstvu, a danas se sve više posmatra kao funkcionalna hrana koja može podržati zdravlje. Međutim, važno je znati da nemaju sve vrste meda isto dejstvo, a vrsta, cvetni izvor, način obrade i skladištenja mogu značajno uticati na sastav i dejstvo.
Svaka vrsta meda razlikuje se po boji, mirisu, ukusu, ali i po sastavu bioaktivnih jedinjenja koja određuju njegova potencijalna zdravstvena svojstva. U nastavku su navedene najpoznatije vrste meda koje se koriste u regionu, kao i njihove glavne prednosti i preporuke za primenu.
Bagremov med
Boja i ukus: Veoma svetla, gotovo providna, blagog i delikatnog ukusa.
Preporuka: Idealan za decu (stariju od godinu dana) i osobe koje žele blag med za svakodnevnu upotrebu.
Fokus na zdravlje: Smirivanje, regulacija varenja, blaga podrška kod kašlja.
Lipov med
Boja i ukus: Svetložuta do ćilibarna, izrazito mirisan sa blago gorkom notom.
Dejstvo: Tradicionalno se koristi kod prehlade, gripa, bronhitisa i respiratornih problema. Ima blago diuretičko i umirujuće dejstvo.
Preporuka: Koristiti kod sezonskih infekcija, posebno uz čaj od lipe.
Fokus na zdravlje: Kašalj, prehlada, bolji san, opuštanje.
Med od žalfije
Boja i ukus: Zelenkastožuta do svetlosmeđa, sa izraženom aromom i blago gorkim ukusom.
Dejstvo: Jedan je od najefikasnijih medova za respiratorne infekcije – pomaže kod bola u grlu, problema sa sinusima i kašlja. Ima antiseptičko i antibakterijsko dejstvo.
Preporuka: Uzimati kod promuklosti i suvog kašlja, posebno u kombinaciji sa limunom ili toplim čajem od žalfije.
Fokus na zdravlje: Grlo, kašalj, protivupalno dejstvo.
Kestenov med
Boja i ukus: Tamnosmeđa boja, jak, aromatičan i gorak ukus.
Preporuka: Odličan izbor za osobe koje imaju probleme sa venama ili anemijom.
Fokus na zdravlje: Cirkulacija, energija, krvna slika.
Medljika (šumski med, medun)
Boja i ukus: Tamnosmeđa do skoro crna, gusta i manje slatka.
Dejstvo: Dobija se od medljike sa lišća četinarskog i listopadnog drveća, pa je bogata mineralima i antioksidansima. Podstiče oporavak od fizičke iscrpljenosti, jača imunitet i deluje protivupalno.
Preporuka: Za sportiste, osobe u oporavku i one koji žele jači imunitet.
Fokus na zdravlje: Imunitet, vitalnost, regeneracija.
Šumski cvetni med
Boja i ukus: Tamniji, punog ukusa i aromatičan – napravljen od raznih šumskih biljaka.
Dejstvo: Kombinuje blagodeti više biljnih vrsta, bogat je antioksidansima i idealan za jačanje otpornosti i detoksikaciju organizma.
Preporuka: Za svakodnevno jačanje organizma, posebno tokom hladne sezone.
Fokus na zdravlje: Imunitet, energija, zaštita od oksidativnog stresa.
Livadski med
Boja i ukus: Svetložuta do zlatna, umereno sladak, sa blagom cvetnom aromom.
Dejstvo: „Univerzalni med“ – koristan za svakodnevnu ishranu, jačanje imuniteta i bolje varenje.
Preporuka: Za decu i odrasle kao prirodni zaslađivač i svakodnevna podrška zdravlju.
Fokus na zdravlje: Opšta vitalnost, varenje, imunitet.
Med od lavande ili ruzmarina
Boja i ukus: Svetliji, aromatičan, sa biljnim notama.
Dejstvo: Poznat po umirujućem i antiseptičkom dejstvu, pomaže kod napetosti i blage nesanice.
Preporuka: Idealan uveče uz topao napitak.
Fokus na zdravlje: Opuštanje, stres, blage infekcije.
Savet za izbor
Prilikom izbora meda, uskladite ga sa svojim ciljem:
- Za respiratorni sistem: žalfija, lipa, kesten.
- Za imunitet i oporavak: medljika, šumski, livadski.
- Za smirivanje i bolji san: bagrem, lipa, lavanda.
- Za cirkulaciju i energiju: kesten, medljika.
- Za svakodnevnu upotrebu: bagrem, livadski.
Da li imate poteškoća sa gutanjem i bol u grlu?
Uvek birajte sirov, lokalni i neprerađeni med, po mogućnosti od lokalnih pčelara. Takav med zadržava enzime, antioksidanse i prirodni ukus koji ga čine i hranljivim i lekovitim.
Imajte na umu da je med šećer, pa ga koristite umereno.
Deca mlađa od 12 meseci ne bi trebalo da konzumiraju med zbog rizika od botulizma. Osobe sa dijabetesom treba pažljivo da prate unos ugljenih hidrata.
Med sam po sebi nije lek, ali uz pravi izbor vrste i kvaliteta može biti vredan saveznik u očuvanju zdravlja. Ako želite da ga koristite za određeni zdravstveni cilj – na primer bolji san, jači imunitet, podršku metabolizmu ili opuštanje, izaberite vrstu meda koja odgovara toj nameni, proverite njen kvalitet i uzmite u obzir svoje opšte zdravstveno stanje.
Kao i uvek, med nije zamena za medicinski savet ili terapiju, ali može biti ukusna i korisna komponenta zdravog načina života.
(Kurir)
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