Svet

MRAK NA KRIMU: Ceo Sevastopolj ostao bez struje, uzrok je jeziv

Симеуновић А. Милош

13. 07. 2026. u 00:04

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SVI potrošači u Sevastopolju ostali su bez struje.

МРАК НА КРИМУ: Цео Севастопољ остао без струје, узрок је језив

Foto: Unsplash/Fré Sonneveld fresonneveld

Prema Ukrinformu, kompanija „Sevastopoljenergo“ je na Telegramu objavila da je nestanak struje uzrokovan tehnološkim kvarom u glavnoj mreži za prenos električne energije krimskog energetskog sistema.

 - Zbog tehnološkog poremećaja u glavnim električnim mrežama krimskog elektroenergetskog sistema, dispečer Crnomorske regionalne dispečerske uprave naložio je značajna ograničenja snage. Tokom hitnih radova na popravci, „Sevastopoljenergo“ nije u mogućnosti da održi planiranu rotaciju snabdevanja električnom energijom - saopštila je kompanija.

Kao rezultat toga, obe grupe potrošača na koje je podeljena elektroenergetska mreža Sevastopolja potpuno su isključene iz mreže.

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