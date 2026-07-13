MRAK NA KRIMU: Ceo Sevastopolj ostao bez struje, uzrok je jeziv
SVI potrošači u Sevastopolju ostali su bez struje.
Prema Ukrinformu, kompanija „Sevastopoljenergo“ je na Telegramu objavila da je nestanak struje uzrokovan tehnološkim kvarom u glavnoj mreži za prenos električne energije krimskog energetskog sistema.
- Zbog tehnološkog poremećaja u glavnim električnim mrežama krimskog elektroenergetskog sistema, dispečer Crnomorske regionalne dispečerske uprave naložio je značajna ograničenja snage. Tokom hitnih radova na popravci, „Sevastopoljenergo“ nije u mogućnosti da održi planiranu rotaciju snabdevanja električnom energijom - saopštila je kompanija.
Kao rezultat toga, obe grupe potrošača na koje je podeljena elektroenergetska mreža Sevastopolja potpuno su isključene iz mreže.
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