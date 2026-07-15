MUŽ UBIO ŽENU NA SRED ULICE? Bizaran zločin u centru grada, prolaznici zadržali napadača do dolaska policije (FOTO)

ŽENA je ubijena u centru Kelkhajma u Nemačkoj, a njen suprug, koji se sumnjiči za napad, uhapšen je nakon što su ga svedoci savladali i zadržali do dolaska policije, saopštile su danas vlasti.

Foto: Tanjug/NWM-TV via AP

Prema navodima policije u Hesenu, muškarac je sinoć na ulici napao suprugu nožem i naneo joj smrtonosne povrede, a žena je preminula na licu mesta, piše "Špigel".

Svedoci napada intervenisali su i zadržali osumnjičenog do dolaska hitne pomoći i policije, koja ga je potom uhapsila.

Entsetzliche Momente in hessischen Kelkheim! Auf offener Straße hat ein Mann gegen 21 Uhr seine Ehefrau mit einer „Schnittwaffe“ getötet. Passanten mussten alles mitansehen. https://t.co/CJlOAcL9KQ pic.twitter.com/O65LNetmir — NIUS (@niusde_) July 15, 2026

Muškarac je tokom hapšenja povređen, naveli su policija i tužilaštvo u Frankfurtu. Motiv i okolnosti zločina još nisu poznati.

Istražitelji su tokom noći obavili uviđaj i forenzičke radove, a policija je navela da je bilo mnogo svedoka, jer se napad dogodio na prometnoj lokaciji u blizini pijace, gde se nalazi više prodavnica i objekata.

Na mestu zločina bili su i sveštenici koji su pružali podršku prisutnima, a policija je istakla da je svedočenje takvom događaju predstavljalo veliki psihološki teret za očevice.

Kelkhajm, grad sa oko 28.000 stanovnika, nalazi se u okrugu Majn-Taunus, u blizini Frankfurta na Majni.

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