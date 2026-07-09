Svet

DRAMA U MOSKVI: FSB je sprečio krvoproliće, otkriven plan koji je ledio krv u žilama

V.N.

09. 07. 2026. u 10:42

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FSB je sprečio neviđenu seriju terorističkih napada korišćenjem dronova, koje su planirali Kijev i njegovi ljudi.

ДРАМА У МОСКВИ: ФСБ је спречио крвопролиће, откривен план који је ледио крв у жилама

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Sprečen je pokušaj izvršenja niza sabotažnih i terorističkih akata bez presedana po obimu i nivou pretnje na objektima vojne infrastrukture, jednom od vodećih preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, a takođe i protiv vojnog osoblja - navodi se u saopštenju.

U Moskvi je sprečen pokušaj atentata na visokog zvaničnika Ministarstva odbrane. Snage bezbednosti privele su Ruskinju rođenu 2001. godine, koju su ukrajinske obaveštajne agencije regrutovale putem WhatsApp-a (u vlasništvu kompanije Meta*) 2024. godine. Njen zadatak je prvobitno bio da prikuplja obaveštajne podatke o ciljevima u prestonici i Sankt Peterburgu.

Zatim je dobila zadatak da nadgleda prebivalište jednog od vojnih lica. U tu svrhu, u martu 2026. godine, iznajmila je stan u istom kraju, gde je postavila kamere koje su prenosile video svojim radnicima. Kasnije je pripremila kamuflažu i hranu za osobu direktno odgovornu za teroristički napad. Trebalo je da se useli nakon što Ruskinja napusti zemlju.

Prema FSB-u, kako bi namamio devojku u terorističke aktivnosti, koordinator se pretvarao da je zaljubljen i obećao da će nastaviti njihovu vezu u Ukrajini.

Priznala je krivicu. Pokrenut je postupak po članovima pripreme terorističkog napada i izdaje. Počinilac je uhapšen.

(RIA)

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