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"PRIMIRJE JE GOTOVO..." Oglasio se Tramp posle snažnih udara na Iran: Ne volim ih! (VIDEO)

В.Н.

08. 07. 2026. u 10:31

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NOVINARI u Ankari pitali su američkog predsednika Donalda Trampa da prokomentariše sinoćne uzajamne napade SAD i Irana.

ПРИМИРЈЕ ЈЕ ГОТОВО... Огласио се Трамп после снажних удара на Иран: Не волим их! (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Na pitanje da li je američki sporazum o prekidu vatre sa Iranom završen, Tramp je odgovorio:

- To je veoma zanimljivo pitanje. Za mene, mislim da je gotovo. Ne želim više da se bavim njima. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovaraću sa našim pregovaračima, oni žele da pregovaraju. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena baviti se njima - rekao je Tramp.

- Rekao sam im da ćemo na svaki njihov napad odgovoriti našim napadom. Ali oni igraju prljavo, pa napadaju sve. Ne volim ih. Ne volim ih. Oni su zli ljudi - rekao je američki predsednik.

Tramp je takođe tvrdio da su Sjedinjene Države "izgubile mnogo vremena sa Iranom" i da je Teheran trebalo davno da postigne mirovni sporazum, preneo je Indeks.

- To su zli, bolesni ljudi, i moramo da ih se rešimo. Oni su rak. I znate šta radite? Morate rano da iskorenite rak - zaključio je on.

Podsetimo, SAD i Iran su 17. juna potpisali memorandum o razumevanju, kojim je obustavljena vojna vatra između dve zemlje i obavezale se na 60-dnevni pregovarački period kako bi se postigao konačni, trajni mirovni sporazum.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

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