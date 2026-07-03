Svet

TRAMP "LEČI" BROJNE POZNATE LIČNOSTI: Američki predsednik ponovo šokirao objavom (VIDEO)

Танјуг

03. 07. 2026. u 07:17

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas na društvenim mrežama video-snimak generisan veštačkom inteligencijom (AI) na kojem se predstavlja kao lekar koji navodno leči svoje poznate kritičare od izmišljenog stanja nazvanog "Trampov poremećaj" (Trump Derangement Syndrome - TDS).

ТРАМП ЛЕЧИ БРОЈНЕ ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ: Амерички председник поново шокирао објавом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Truth Social/realDonaldTrump

Simak, koji je objavljen na Trampovom nalogu na platformi Trut Socijal, prikazuje veštački generisane verzije više javnih ličnosti koje su se ranije javno protivile Trampu i njegovoj administraciji, uključujući glumce Rouzi O'Donel, Vupi Goldberg, Roberta De Nira, Edvarda Nortona i Džuliju Roberts.

Kako piše "Gardijan", veštački generisana verzija glumca Roberta De Nira govori da zbog protivljenja Trampu "nije mogao da jede, nije mogao da spava i da je sve oko sebe činio nesrećnim".

Na snimku se Tramp pojavljuje u belom lekarskom mantilu sa stetoskopom i tvrdi da nije bio siguran da može da pomogne osobama koje pate od TDS-a, izraza koji on i njegovi politički saveznici koriste za opisivanje, kako navode, "iracionalnog protivljenja njegovoj politici".

"Plan lečenja" koji AI verzija Trampa uključuje gašenje "lažnih vesti", molitvu i ispijanje dijetalne koka-kole kako bi se ublažili simptomi navodnog poremećaja. Jedna od osoba prikazanih na video-snimku, glumica i voditeljka Rouzi O'Donel, reagovala je saopštenjem u kojem je ocenila da njeno mišljenje o Trampu ostaje nepromenjeno.

Ona je poručila da je predsednik SAD "prilično bolestan" i pozvala je na primenu 25. amandmana američkog Ustava, koji predviđa postupak za utvrđivanje nesposobnosti predsednika da obavlja funkciju.

Bela kuća je najnoviji video-snimak opisala kao deo predsednikovog političkog i komunikacionog stila.

Portparol Bele kuće Dejvis Ingl rekao je da Tramp ima pravo da objavljuje takav sadržaj.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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