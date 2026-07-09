IRAN ŽESTOKO NAPAO TRI DRŽAVE: Novi udar na američke baze u regionu

IRANSKA vojska saopštila je da je pre oko sat vremena izvela napade dronovima na „američke baze i strateške centre“ u Persijskom zalivu.

Foto: Depositphotos/daboost/dikobrazik, Aleksandr Gusev/Zuma Press/Profimedia

Mete bili Kuvajt, Katar i Bahrein

Prema saopštenju, napadi su bili usmereni na raketni sistem „Patriot“ u Kuvajtu, lokaciju sa antenom za satelitski sistem ranog upozoravanja u Kataru, kao i rezervoare za gorivo koje koristi američka vojska u Bahreinu.

Iranska vojska navela je da je u napadima upotrebljen „veliki broj različitih tipova dronova“.

„Oružane snage Irana ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti da se ostvare ciljevi i težnje nepromišljenog predsednika Sjedinjenih Američkih Država i braniće uzvišene ideale Islamske revolucije do konačne pobede“, navodi se u saopštenju.

(Al Džazira)