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IRAN ŽESTOKO NAPAO TRI DRŽAVE: Novi udar na američke baze u regionu

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09. 07. 2026. u 09:58

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IRANSKA vojska saopštila je da je pre oko sat vremena izvela napade dronovima na „američke baze i strateške centre“ u Persijskom zalivu.

ИРАН ЖЕСТОКО НАПАО ТРИ ДРЖАВЕ: Нови удар на америчке базе у региону

Foto: Depositphotos/daboost/dikobrazik, Aleksandr Gusev/Zuma Press/Profimedia

Mete bili Kuvajt, Katar i Bahrein

Prema saopštenju, napadi su bili usmereni na raketni sistem „Patriot“ u Kuvajtu, lokaciju sa antenom za satelitski sistem ranog upozoravanja u Kataru, kao i rezervoare za gorivo koje koristi američka vojska u Bahreinu.

Iranska vojska navela je da je u napadima upotrebljen „veliki broj različitih tipova dronova“.

„Oružane snage Irana ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti da se ostvare ciljevi i težnje nepromišljenog predsednika Sjedinjenih Američkih Država i braniće uzvišene ideale Islamske revolucije do konačne pobede“, navodi se u saopštenju.

(Al Džazira)

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