"NE SLAŽEM SE" Vens: Stavovi Vatikana o imigraciji su zabrinjavajući

AMERIČKI potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas da su stavovi Vatikana o imigraciji "zabrinjavajući" i da se on sa njima ne slaže.

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"Mislim da su neke od stvari koje su izašle iz Vatikana po pitanju imigracije posebno bile uznemirujuće i na kraju, ne slažem se sa tim. Ono što imam da kažem katoličkom rukovodstvu sa kojim razgovaram, a koje se ne slaže sa našom imigracionom politikom, je znate, nisam neprijateljski nastrojen prema tome. Pozivam ih da razgovaraju, ali...takođe ih podstičem da zapamte da masovne migracije imaju žrtve", rekao je Vens, koji je katolik, za Foks njuz.

Papa Lav XIV izjavio je prethodno da ne odobrava imigracione mere američkog predsednika Donalda Trampa i pozvao je da u Sjedinjenim Američkim Državama "duboko razmisle" o "nehumanom tretmanu" prema migrantima, prenosi Rojters.

Tramp je od početka svog drugog mandata u Beloj kući počeo da sprovodi drastične mere protiv imigranata, koje su neke grupe za ljudska prava osudile navodeći da krše pravo na pravičan postupak i da stvaraju nebezbedno okruženje, posebno za etničke manjine.



(Tanjug)