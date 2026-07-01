VOLSTRIT DŽORNAL TVRDI: Tramp razmatrao nastavak rata, ali zasad prednost daje jednoj stvari
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poslednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije doneo odluku o pokretanju nove vojne kampanje, objavio je list Volstrit džornal.
Prema navodima američkog lista, Tramp je od najviših vojnih zvaničnika dobio više predloga za nastavak operacija s ciljem da se, kako je navedeno, "posao dovrši".
Ipak, američki predsednik smatra da bi obnavljanje sukoba moglo da ugrozi izglede za diplomatsko rešenje i dogovor o obustavljanju iranskog nuklearnog programa.
List navodi i da je Tramp spreman da omogući nastavak posrednih pregovora sa Iranom, koji se uz posredovanje Katara vode do isteka roka od 60 dana, 18. avgusta.
Istovremeno, američka administracija je, prema istom izvoru, spremna da nastavi sa ograničenim napadima na iranske ciljeve akoTeheran prekrši uslove privremenog sporazuma, što se, kako se navodi, već više puta dogodilo.
(Times of Israel, WSJ)
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