ŠOK! Ispala sedmostruka šampionka Vimbldona
Iznenađenje, ili...?
Američka teniserka Serena Vilijams eliminisana je u prvom kolu Vimbldona pošto ju je pobedila Australijanka Maja Džoint rezultatom 2:1 (6:3, 6:7(8:6), 6:3).
Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Džoint je prvi set dobila brejkom kod vođstva 4:3.
Vilijams, sedmostruka šampionka Vimbldona, uzvratila je u drugom setu posle taj-brejka i uvela meč u treći, odlučujući set.
Australijanka je ipak dobila treći set, pa je Serena Vilijams poražena u prvom meču posle četiri godine od prethodnog povlačenja iz tenisa.
Preporučujemo
EKSPLODIRALA "BOMBA" KOJA SE ČEKALA! Bogdanović potpisao! Ovo je njegov novi klub!
01. 07. 2026. u 07:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAVIJAČI U ČETIRI UJUTRU ČEKALI SELEKTORA DA SE OBRAČUNAJU! Haos zbog ispadanja sa Mundijala (VIDEO)
Reprezentacija Južne Koreje doživela je neuspeh na Mundijalu pošto nije prošla grupu, što je razbesnelo njihove navijače.
30. 06. 2026. u 15:24
"DRAGO MI JE ŠTO JE IRAN ISPAO SA MUNDIJALA!" Američki sekretar Malin ne krije zadovoljstvo
Američki sekretar za unutrašnju bezbednost Markvejn Malin izjavio je da mu je drago što je reprezentacija Irana eliminisana sa Svetskog prvenstva u fudbalu i da je veoma sretan što su otišli.
30. 06. 2026. u 11:51
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)