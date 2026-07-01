Tenis

ŠOK! Ispala sedmostruka šampionka Vimbldona

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01. 07. 2026. u 06:29

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Iznenađenje, ili...?

ШОК! Испала седмострука шампионка Вимблдона

AELTC/Joe Toth / Avalon / Profimedia

Američka teniserka Serena Vilijams eliminisana je u prvom kolu Vimbldona pošto ju je pobedila Australijanka Maja Džoint rezultatom 2:1 (6:3, 6:7(8:6), 6:3).

Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Džoint je prvi set dobila brejkom kod vođstva 4:3.

Vilijams, sedmostruka šampionka Vimbldona, uzvratila je u drugom setu posle taj-brejka i uvela meč u treći, odlučujući set.

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 

Australijanka je ipak dobila treći set, pa je Serena Vilijams poražena u prvom meču posle četiri godine od prethodnog povlačenja iz tenisa.

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