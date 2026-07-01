ŠOK! Ispala sedmostruka šampionka Vimbldona

Iznenađenje, ili...?

AELTC/Joe Toth / Avalon / Profimedia

Američka teniserka Serena Vilijams eliminisana je u prvom kolu Vimbldona pošto ju je pobedila Australijanka Maja Džoint rezultatom 2:1 (6:3, 6:7(8:6), 6:3).

Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Džoint je prvi set dobila brejkom kod vođstva 4:3.

Vilijams, sedmostruka šampionka Vimbldona, uzvratila je u drugom setu posle taj-brejka i uvela meč u treći, odlučujući set.

Australijanka je ipak dobila treći set, pa je Serena Vilijams poražena u prvom meču posle četiri godine od prethodnog povlačenja iz tenisa.