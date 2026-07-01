HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Fudbaler poginuo u jezivoj saobraćajnoj nesreći!
Tragedija se desila u nedelju, kada je ovaj mladić izgubio kontrolu nad vozilom.
Kako navode tamošnji mediji, fudbaler Ante Bogdan (20) izgubio je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju oko 15.30 časova na deonici državnog puta D8, u mestu Veliki Prženac, na području opštine Karlobag.
Prema informacijama policije, on je upravljao motociklom registarskih oznaka Splita iz pravca Zadra ka Karlobagu. Međutim, zbog trenutka nepažnje, usled neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu nad motociklom, udario u ivicu kolovoza, a zatim i u kameni usek pored puta. Od povreda koje je pretrpeo, preminuo je na licu mesta.
Vest o njegovoj smrti potresla je brojne ljubitelje fudbala, dok su se od mladog fudbalera oprostili i iz njegovog bivšeg kluba Omiša.
"Sa velikom tugom i nevericom primili smo vest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Nosio je dres našeg kluba u sezoni 2024/25, a njegov iznenadni odlazak duboko nas je pogodio. U ovim teškim trenucima upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante", naveli su iz FK Omiš.
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