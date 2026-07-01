RAKETE I DRONOVI LETE NA SVE STRANE: Ima mrtvih u žestokom obračunu Rusije i Ukrajine - Benzinske pumpe u plamenu (VIDEO)
NAJMANjE jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.
U saopštenju se navodi da se napad u kojem je poginuo civil dogodio u Šebekinskom okrugu Belgorodske oblasti, prenele su RIA Novosti.
Ističe se da su ukrajinske snage, osim Šebekinskog okruga, napale i Belgorodski, Borisovski, Valujski i Rakitjanski okrug.
Napad na minibus u Hersonu
Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno jutros u ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine, saopštio je šef regionalne državne administracije Aleksandar Prokudin.
On je objavio na Telegramu da su ruske snage jutros oko 7.00 sati dronom pogodile minibus u centralnom okrugu Hersona, preneo je Ukrinform. Prokudin je naveo da se okolnosti napada još razjašnjavaju.
Ima mrtvih i u Dnjepropetrovskoj oblasti
Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu na ukrajinsku Dnjepropetrovsku oblast tokom noći, saopštio je načelnik vojne oblasne uprave Aleksandar Ganža. Ganža je rekao da je jedna povređena osoba hospitalizovana.
On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale pet benzinskih pumpi u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon čega su izbili požari, preneo je Ukrinform.
(Tanjug)
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