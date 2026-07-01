RAKETE I DRONOVI LETE NA SVE STRANE: Ima mrtvih u žestokom obračunu Rusije i Ukrajine - Benzinske pumpe u plamenu (VIDEO)

NAJMANjE jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Printskrin Iks/@ka_zakov

U saopštenju se navodi da se napad u kojem je poginuo civil dogodio u Šebekinskom okrugu Belgorodske oblasti, prenele su RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinske snage, osim Šebekinskog okruga, napale i Belgorodski, Borisovski, Valujski i Rakitjanski okrug.

🚨 Russia ramps up strikes on Ukrainian gas stations as tit-for-tat attacks intensify on fuel infrastructure!



🇷🇺 forces hit back hard while 🇺🇦 continues targeting Russian military logistics.



Overnight: Drone strike on a gas station near Vilshany on the Sumy-Kharkiv highway.… pic.twitter.com/ors2H9Z46n — WAR (@warsurv) July 1, 2026

Napad na minibus u Hersonu

Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno jutros u ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine, saopštio je šef regionalne državne administracije Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da su ruske snage jutros oko 7.00 sati dronom pogodile minibus u centralnom okrugu Hersona, preneo je Ukrinform. Prokudin je naveo da se okolnosti napada još razjašnjavaju.

Ima mrtvih i u Dnjepropetrovskoj oblasti

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu na ukrajinsku Dnjepropetrovsku oblast tokom noći, saopštio je načelnik vojne oblasne uprave Aleksandar Ganža. Ganža je rekao da je jedna povređena osoba hospitalizovana.

Last night's attacks in Ukraine left quite the mark. In Dnipropetrovsk Oblast, five gas stations took a hit. Meanwhile, Zaporizhzhia faced assaults both during the night and into the morning, courtesy of UAVs and guided aerial bombs. The aftermath? A towering column of smoke… pic.twitter.com/saVxThZ2z7 — Ka_zakov (@ka_zakov) July 1, 2026

On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale pet benzinskih pumpi u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon čega su izbili požari, preneo je Ukrinform.

(Tanjug)

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