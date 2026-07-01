AMERIČKA VOJSKA IZAŠLA NA ULICE VENECUELE: Imaju samo jedan zadatak, a evo do kada ostaju

U VENECUELI je nakon zemljotesa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske, kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su se dogodili prošle nedelje, izjavio je danas komandant Južne komande vojske Sjedinjenih Američkih Država, general Fransis Donovan.

Foto: Tanjug/AP foto/Matias Delacroix (STF)

Donovan je za Rojters rekao da se dodatnih oko 800 američkih vojnika nalazi u Portoriku i Kurasau.

Prema njegovim rečima, američke snage su u Venecueli učestvovale u operacijama potrage i spasavanja, pomogle su u pokretanju aerodroma i mobilisale vazdušne i pomorske resurse kako bi omogućile dolazak humanitarne pomoći.

Donovan je kazao i da je američka vojska rasporedila najmanje četiri ili pet dronova MQ-9 Reaper iznad Venecuele, koji pojačavaju obaveštajnu sliku za venecuelanske vlasti u oblastima koje su pogodili zemljotresi.

Foto: Tanjug/AP foto/Matias Delacroix (STF)

"Koristimo neka od istih sredstava koja bismo mogli da koristimo za praćenje hemisferskih pretnji (kako bismo) sada osigurali da su putevi otvoreni i da znamo gde se nalaze oštećene zgrade", rekao je Donovan.

Donovan je dodao da su marinci bili prvi američki vojnici na terenu koji su pomagali spasiocima da kopaju kroz ruševine, kako bi pronašli preživele.

On je kazao da se američka vojska ne priprema ni za kakvu trajnu misiju na terenu sa trupama koje su poslate da pomognu nakon zemljotresa.

"Nema razgovora o ostanku. Ovo je ono što radimo, odlazimo kada završimo", zaključio je Donovan.



(Tanjug)