HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Glavna zvezda tima izbačena iz ekipe, otkriveni novi detalji
DRAMA u komšiluku!
Kapiten Hajduka Marko Livaja ponovo se našao u centru pažnje nakon što je privremeno suspendovan iz rada sa prvim timom tokom priprema u Sloveniji.
Vest je izazvala brojne reakcije u hrvatskoj javnosti, a odmah su se pojavile spekulacije da bi 32-godišnji napadač mogao da napusti Poljud ovog leta. Međutim, splitski klub je brzo reagovao i demantovao navode o mogućem rastanku sa jednim od najvažnijih igrača tima.
Prema pisanju hrvatskih medija, cela situacija je počela nakon okupljanja tima organizovanog da bi se gledala utakmica između hrvatske reprezentacije. Grupa od osam igrača, uključujući Livaju, navodno nije poštovala interno pravilo kluba o odlasku u sobe nakon okupljanja.
Prema informacijama iz Splita, upravo tokom tog treninga nastao je novi problem. Livaja je navodno prekinuo trening, ušao u verbalni sukob sa sportskim direktorom i trenerom, a zatim samovoljno napustio teren. To nije bio jedini razlog zašto je klub odlučio da reaguje. Hajduk je podsetio da je Livaja prethodno dobio usmenu opomenu zbog propuštanja zvaničnog fotografisanja u novim dresovima kluba.
Takođe, prema tvrdnjama kluba, kapiten Hajduka je odbio da potpiše disciplinski pravilnik za sezonu 2026/27, što je dodatno uticalo na odluku o njegovom privremenom smenjivanju. Bez obzira na sve, Hajduk ističe da je u pitanju samo disciplinska mera, a ne najava rastanka sa dugogodišnjim liderom tima.
Klub je naglasio da Livaja nije stavljen na transfer listu i da na njega i dalje ozbiljno računaju do kraja sezone. Planirano je da se po povratku tima u Split pridruži treninzima prvog tima, nakon razgovora sa čelnicima kluba, koji bi trebalo da reše situaciju.
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