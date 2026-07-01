SRBIN POTPISUJE REKORDAN UGOVOR! Luka Jović nastavlja karijeru u ovom klubu! Biće najplaćeniji igrač!

Nisu žalili čelnici žuto-crnih finansijska sredstva da zadrže svog najefikasnijeg fudbalera Luku Jovića.

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Reprezentativac Srbije Luka Jović napravio je pun pogodak prethodnog leta kada je napustio Milan i pojačao atinski AEK.

Glavni cilj mu je bio da povrati samopouzdanje i formu kojom je stigao do državnog tima, ali tada je potpisao samo kratkoročni ugovor na godinu dana. Znao je da ako se pokaže, da će ga sačekati daleko unosnija ponuda i - pogodio je, kao na terenu!

Prema pisanju grčkih medija, Jovića sada čeka astronomski ugovor u Atini, najveći u istoriji AEK, pošto je bivši igrač Zvezde dao signal da je spreman da produži saradnju sa novim šampionom Grčke.

Tim Marka Nikolića je probio sve granice i ponudio je Luki Joviću ugovor od nešto više od tri miliona evra po sezoni, kakav nema nijedan fudbaler u Grčkoj Superligi. Tačnije, nekadašnji napadač roso-nera će za tri godine u Atini inkasirati deset miliona evra, što će ga staviti po zaradi i ispred svih fudbalera Olimpijakosa i Panatinaikosa, klubova sa najvećom platežnom moći u "zemlji Helena".

Radi se o povišici od 20 odsto, gazda kluba Marijos Ilijopulos, koji je letos kupio AEK, želi da pokaže da je zahvala srpskom napadaču za sve što je učinio prošle sezone.

Podsetimo, Luka Jović je u prošlom ciklusu dao 21 gol i tri puta bio asistent na 43 utakmice u svim takmičenjima. I naredne sezone predvodiće napad Atinjana i u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gde je među potencijalnim rivalima i "njegova" Crvena zvezda.

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