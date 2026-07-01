TENISKI SVET JE ZGROŽEN! Arina Sabalenka navukla gnev zbog onoga što je uradila Srpkinji
DA li ovo priliči prvoj na VTA listi?
Naime, najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, našla se u središtu velikog skandala na društvenim mrežama nakon svog trijumfa u prvom kolu Vimbldona protiv mlade srpske nade Tedore Kostović. Iako je meč na Centralnom terenu završen ubedljivom pobedom Beloruskinje rezultatom 6:2, 6:3, prava bura podigla se tek nakon što su se ugasili reflektori, kada su navijači optužili prvu teniserku planete za navodno omalovažavanje i ponižavanje 19-godišnje Srpkinje.
Sukob je zapravo počeo pre samog izlaska na teren. Darovita Kostovićeva, kojoj je ovo bio debitantski nastup u glavnom žrebu jednog grend slem turnira, hrabro je izjavila uoči okršaja da je upravo prizivala duel sa Sabalenkom jer želi da „testira njenu snagu” i vidi gde se nalazi u odnosu na svetski vrh. Ove reči su očigledno silno motivisale i donekle iznervirale iskusnu Beloruskinju, koja nije imala milosti na terenu.
Nakon završetka meča, Sabalenka je pred novinarima izjavila da su joj takve najave mlade protivnice bile „smešne” i „strašne”, smatrajući da je došlo do potpune zamene teza na teniskom vrhu.
Ovakva oštra reakcija prvog reketa sveta izazvala je lavinu gneva među ljubiteljima tenisa. Na društvenim mrežama su je dočekale salve uvreda, žestokih kritika i optužbi da nema poštovanja prema mlađim koleginicama koje tek počinju svoj profesionalni put. Mnogi navijači su njen istup okarakterisali kao arogantan i nepotreban pritisak na tinejdžerku koja je tek proslavila 19. rođendan.
Međutim, Sabalenka ne bi bila to što jeste da nije odlučila da odgovori na ove napade — potpuno u svom, prepoznatljivom maniru. Ona je na svom Instagram profilu objavila kratak video-snimak kojim je jasno stavila do znanja šta misli o dežurnim kritičarima sa interneta. Na snimku se vidi kako Beloruskinja, maksimalno samouverena, sa tamnim naočarima na licu i u glamuroznom izgledu, otvara vrata i prolazi ispred kamere pozirajući kao na modnoj pisti.
Da poruka bude potpuno jasna, objavu je ispratio oštar komentar preko ekrana:
"Ono kad nešto mora da se kaže, ali niko ne sme."
Kao dodatni pečat na celu situaciju, najbolja teniserka sveta je u samom opisu video-klipa kratko dodala:
"Neko mora i to da uradi."
Ovim potezom Arina je još jednom potvrdila status „loše devojke” svetskog tenisa koja se ne plaši javnog mnjenja niti ulaska u otvorene sukobe. Dok javnost nastavlja da debatuje o tome da li je preterala u komentarisanju srpske teniserke, Sabalenka nastavlja svoj pohod na Vimbldonu.
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