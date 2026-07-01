TENISKI SVET JE ZGROŽEN! Arina Sabalenka navukla gnev zbog onoga što je uradila Srpkinji

DA li ovo priliči prvoj na VTA listi?

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi (STF)

Naime, najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, našla se u središtu velikog skandala na društvenim mrežama nakon svog trijumfa u prvom kolu Vimbldona protiv mlade srpske nade Tedore Kostović. Iako je meč na Centralnom terenu završen ubedljivom pobedom Beloruskinje rezultatom 6:2, 6:3, prava bura podigla se tek nakon što su se ugasili reflektori, kada su navijači optužili prvu teniserku planete za navodno omalovažavanje i ponižavanje 19-godišnje Srpkinje.

Sukob je zapravo počeo pre samog izlaska na teren. Darovita Kostovićeva, kojoj je ovo bio debitantski nastup u glavnom žrebu jednog grend slem turnira, hrabro je izjavila uoči okršaja da je upravo prizivala duel sa Sabalenkom jer želi da „testira njenu snagu” i vidi gde se nalazi u odnosu na svetski vrh. Ove reči su očigledno silno motivisale i donekle iznervirale iskusnu Beloruskinju, koja nije imala milosti na terenu.

Nakon završetka meča, Sabalenka je pred novinarima izjavila da su joj takve najave mlade protivnice bile „smešne” i „strašne”, smatrajući da je došlo do potpune zamene teza na teniskom vrhu.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Ovakva oštra reakcija prvog reketa sveta izazvala je lavinu gneva među ljubiteljima tenisa. Na društvenim mrežama su je dočekale salve uvreda, žestokih kritika i optužbi da nema poštovanja prema mlađim koleginicama koje tek počinju svoj profesionalni put. Mnogi navijači su njen istup okarakterisali kao arogantan i nepotreban pritisak na tinejdžerku koja je tek proslavila 19. rođendan.

Međutim, Sabalenka ne bi bila to što jeste da nije odlučila da odgovori na ove napade — potpuno u svom, prepoznatljivom maniru. Ona je na svom Instagram profilu objavila kratak video-snimak kojim je jasno stavila do znanja šta misli o dežurnim kritičarima sa interneta. Na snimku se vidi kako Beloruskinja, maksimalno samouverena, sa tamnim naočarima na licu i u glamuroznom izgledu, otvara vrata i prolazi ispred kamere pozirajući kao na modnoj pisti.

Da poruka bude potpuno jasna, objavu je ispratio oštar komentar preko ekrana:

"Ono kad nešto mora da se kaže, ali niko ne sme."

Kao dodatni pečat na celu situaciju, najbolja teniserka sveta je u samom opisu video-klipa kratko dodala:

"Neko mora i to da uradi."

Ovim potezom Arina je još jednom potvrdila status „loše devojke” svetskog tenisa koja se ne plaši javnog mnjenja niti ulaska u otvorene sukobe. Dok javnost nastavlja da debatuje o tome da li je preterala u komentarisanju srpske teniserke, Sabalenka nastavlja svoj pohod na Vimbldonu.