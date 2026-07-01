PONOŠU URUČEN POZIV ZA INFORMATIVNI RAZGOVOR: Prvi spinovao lažnu tvrdnju o upotrebi zvučnog topa
POLICIJA je, kako saznajemo, predsedniku stranke "Srbija centar" Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, povodom njegovih neistinitih objava na društvenim mrežama o upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa na protestu 15. marta 2025. godine, u kojima je posredno optužio i predsednika Republike za isto.
Ponoš je pozvan na informativni razgovor kao neko ko je prvi na društvenim mrežama iste večeri 15. marta prošle godine objavio ovu lažnu informaciju, koja je dalje krenula da se širi u medijima i među građanima.
On dobro obaveštenog izvora saznajemo da Ponoš mora da odgovori na pitanja odakle mu takve informacije i zašto ih je plasirao u javnosti, u čije ime i za čiji račun je to radio, jer se sumnja da je to radio sa ciljem izazivanja straha i stvaranja panike kod građana.
Podsetimo, on je 15. marta 2025. godine na društvenoj mreži X napisao : "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!”
Međutim, svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 19. juna da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično similovanje upotrbe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je, pored ostalih, učestvovao upravo Ponoš.
Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medisjku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali...
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