CEO REGION U ŠOKU! Bosanci oteli srpsku zastavu na Mundijalu, a kada čujete pravu istinu ostaćete bez teksta

BRUKA i sramota navijača Bosne i Hercegovine.

Tom Jones / Zuma Press / Profimedia

Podsećanja radi, Bosna i Hercegovina je rezultatom 3:1 pobedila Katar i tako obezbedila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva prvi put u istoriji, ali...

Nažalost, nakon utakmice se nije pričalo samo o dobroj igri Bosne i Hercegovine pošto je na stadionu u Sijetlu je došlo do incidenta u sektoru iz kojeg su utakmicu gledali navijači pomenute reprezentacije. Zapravo, o čemu se radi!

Na društvenim mrežama se pojavio snimak oduzimanja zastave Srbije, a nakon toga i neistinite tvrdnje kojima su napadnuti mladići označeni krivima za incident. Upravo zbog tih neistina, navijači, među kojima je i mladić kojem je oduzeta zastava Srbije, odlučili su da se oglase.

Saopštenjem, koje je dostavljeno Kuriru, želeli su da objasne šta se dogodilo. Isto saopštenje prenosimo u celosti,

"Tema: Incident na utakmici BiH - Katar, Lumen Field, 24. juni 2026." Mi, 4 momka iz Kanade, poreklom iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, želimo da javno iznesemo istinu. Dana 24. juna 2026. godine, u 5:00 sati ujutru prešli smo granicu iz Kanade u SAD. U Sijetl smo stigli oko 7:00 sati sa jedinim ciljem da prisustvujemo utakmici Svetskog prvenstva 2026 između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Katara, koja je počela u 12:00 sati na stadionu Lumen Field.

- Nalazili smo se na navijačkom okupljanju kod Waterfronta u Sijetlu. Dvojica od nas su nosila dres reprezentacije BiH, jedan dres Hrvatske, a jedan zastavu Srbije na leđima. Tokom tog okupljanja nismo izazivali incidente. Naprotiv, više navijača se sa nama fotografisalo. Fotografija pod nazivom "Sastao se Balkan" dokumentuje tu atmosferu.

- Prilikom ulaska u sektor naših sedišta, jednom od nas, koji je nosio zastavu Srbije vezanu oko struka i dres BiH, pokušano je nasilno oduzimanje zastave. Pre nego što smo uopšte seli, okružilo nas je 15-20 osoba koje su upućivale psovke i pretnje. Situaciju je pokušao smiriti gospodin u belom šeširu, koji je imao akreditaciju, što je vidljivo na video snimcima sa događaja. Pod pritiskom, zastava je skinuta i nakon toga oteta. Nakon direktnih pretnji da nam boravak u tom sektoru nije siguran, odmah smo napustili tribinu i prešli na drugu.

- Na društvenim mrežama TikTok, Facebook i Instagram pojavile su se neistinite tvrdnje da smo "došli sa namerom da provociramo navijače BiH" te da smo "ukrali zastavu od žene". Ove tvrdnje su netačne. Incident nismo prijavili policiji u tom trenutku, u nameri da deeskaliramo situaciju. Naš cilj dolaska na utakmicu bio je sportski i multietnički, u duhu poruke "Sastao se Balkan".

- Mi smo dokaz da se može. Srbin, Hrvat, Bošnjak i Crnogorac. Pet sati vožnje, zajedno na fudbalu, sa smehom. Nasilje na tribini nije naš Balkan. Naš Balkan je ova slika. Naš Balkan je pomirenje, poštovanje i zajednički osmeh. Zato završavamo rečima koje nas vode: "Nije junak ko bije, već ko nepravdu trpi i prašta." Pozivamo medije i javnost da provere činjenice pre prenošenja neproverenih informacija", navedeno je u saopštenju.