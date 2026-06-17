(MAPA) RUSKA VOJSKA PRODIRE U KLJUČNI GRAD, VODE SE ULIČNE BORBE: Ovo je glavni cilj Moskve, trupe se gomilaju

RUSKA vojska gomila snage oko Pokrovska i Mirnograda u Donjeckoj oblasti i pojačava pritisak na mesta Rodinske i Bilicke. Kako se čini, glavni cilj im je da obezbede čvrsto uporište južno od Dobropilja, javlja poznata ukrajinska analitička grupa DeepState, a prenosi Ukrajinska pravda.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Neprijateljske aktivnosti na pokrovskom frontu u poslednje vreme usmerene su prema Dobropilju, posebno duž linije između Rodinskog i Bilickog. Rusi žestoko pritiskaju Rodinske, malo po malo šire kontrolu nad tim mestom i svojom uobičajenom taktikom prodiru sve dublje u to područje - navodi se u izveštaju DeepStatea.

Slični pokušaji upada beleže se i prema Bilickom, koje ima izuzetno važnu ulogu u ovom regionu jer bi Rusima moglo da posluži kao ključno logističko središte i odskočna daska za dalje napredovanje.

Dobropilje kao ključna meta

Vojni analitičari ističu da rusko komandovanje smatra ključnim izbijanje na položaje južno od Dobropilja. Na tom prostoru planiraju da nagomilaju dodatne snage kako bi nastavili direktan juriš na sam grad.

Deep State

- Ako neprijatelj izbije na područje južno od Dobropilja, ugroziće celokupnu logistiku i operacije u samom gradu, jer će se on naći na udaru ruskih dronova. Ukrajinske odbrambene snage trenutno ulažu maksimalne napore kako bi sprečile Ruse u ostvarivanju tih planova - objašnjavaju analitičari.

Rusi prodrli u Konstantinovku

DeepState se osvrnuo i na dramatičnu situaciju u Konstantinovki.

Prema njihovoj proceni, ruske snage su već izbile na periferiju tog grada iz više različitih pravaca i nastavljaju ulične borbe i infiltraciju u sama gradska naselja.

Analitičari upozoravaju da bi eventualni pad Konstantinovke potpuno otvorio put ruskoj vojsci za dalji prodor ka ključnoj ukrajinskoj aglomeraciji Slavjansk i Kramatorsk.