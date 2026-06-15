POZNATO ŠTA JE SA IKONAMA I MOŠTIMA: Nove informacije o napadu na Kijevsko-pečersku lavru

NAMESNIK Kijevo-pečerske lavre, episkop Avramije, izjavio je danas da su, nakon požara koji je izbio usled napada ruskih snaga na Kijev, iz Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice spasene drevne ikone i relikvije.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Prema njegovim rečima, organizovana je hitna evakuacija svetih moštiju i bogoslužbenih predmeta, drevnih ikona i drugih svetih predmeta.

- U prvim satima nakon vanredne situacije, sva moja pažnja, pažnja braće, sveštenstva, osoblja i nadležnih službi, bila je usmerena na hitne mere zaštite svetinja i osiguranja njihove bezbednosti - rekao je episkop Avramije u objavi na društvenim mrežama, prenosi Ukrinform.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

amesnik Kijevo-pečerske lavre je napomenuo da je zahvaljujući koordinisanim naporima bilo moguće minimizirati pretnje po ljude i sačuvati sveta mesta.

- Trenutno se saniraju posledice napada, procenjuje se šteta i beleže sve okolnosti incidenta - rekao je Avramije.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije dodala je da se nastavlja otklanjanje posledica ruskog napada na teritoriju Kijevo-pečerske lavre.

- Požar je izbio na krovu Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, zahvativši površinu od približno 800 kvadratnih metara - precizirali su spasioci.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky Pored toga, požar je izbio u zgradi Nacionalnog kulturno-umetničkog i muzejskog kompleksa "Umetnički arsenal" površine 1.000 kvadratnih metara.

U noćnom napadu ruskih snaga na Kijev poginule su četiri osobe i povređene su još 23 osobe.

- Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju - saopštio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko.

(Tanjug)

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