EU PRELOMILA: Zelenski je dugo čekao ovu vest
EVROPSKA unija je u petak odlučila da otvori prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
- Sve države članice su se složile da otvore prvi klaster pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom. Na prvoj međuvladinoj konferenciji u ponedeljak, otvorićemo klaster o osnovama, okosnici procesa pristupanja - napisao je on na sinoć platformi Iks.
Kako je naveo, osnovni klaster obuhvata ključne vrednosti i principe EU, uključujući vladavinu prava i snažne demokratske institucije. Košta je istakao da se ovim potezom "priznaje trud Ukrajine i Moldavije u sprovođenju reformi, uprkos teškim unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima".
- Ovo je priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornog rada koje su obe zemlje pokazale u sprovođenju reformi, iako su suočene sa ogromnim izazovima. I signal da je ponuda mira, stabilnosti i mogućnosti koju nudi EU neuporediva - istakao je predsednik Evropskog saveta.
On je naglasio da je proširenje "strateški izbor" i da "približavanjem naših naroda jačamo mir, bezbednost i prosperitet širom našeg kontinenta".
Kako je naveo, u svetu obeleženom rastućom neizvesnošću, veća Evropska unija je u zajedničkom interesu.
- Proširenje ostaje jedna od najvećih priča o uspehu EU i naša najbolja investicija u našu zajedničku budućnost - zaključio je Košta, uz ocenu da je EU danas napravila "veliki korak napred".
Ukrajina je zvanično podnela zahtev za pristupanje EU manje od nedelju dana nakon ruskog napada u februaru 2022. godine. Evropska komisija je pohvalila tu zemlju za reforme koje je uspela da sprovede u ratno vreme, iako ostaje duboka zabrinutost zbog korupcije i standarda pravosuđa.
Prošlog meseca, nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je svoje partnere iz EU da razmotre ponudu "pridruženog članstva" Ukrajini i udahnu novi život pregovorima usmerenim na okončanje više od četiri godine rata sa Rusijom.
Druge zemlje, među kojima su Francuska i Holandija, predložile su zaobilazne načine kako bi se Ukrajina brže uključila u EU, ali bez prava punopravnog članstva.
Prema Mercovim predlozima, Ukrajina bi učestvovala na sastancima EU, ali bez prava glasa, a takođe bi imala i "pridružene članove" u izvršnoj vlasti bloka, Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu bez prava glasa. Svih 27 članica EU moraju da se slože pre nego što se otvori svako poglavlje politike, a zatim ponovo da bi se ono zatvorilo. Mađarska je prethodno blokirala otvaranje pregovora, ali je dolazak nove vlade u Budimpeštu ublažio taj stav.
Ukrajina vidi članstvo u EU kao važnu "bezbednosnu garanciju" za stabilnu budućnost kada se rat sa Rusijom završi.
Njena najbolja garancija bi bilo članstvo u NATO-u, ali administracija američkog predsednika Donalda Trampa insistira da to ne može da se dogodi, navodi AP.
Rusija se snažno protivi tome i navela je korake ka članstvu u NATO-u kao razlog za pokretanje svoje invazije u punom obimu 2022. godine, iako se nije protivila članstvu Kijeva u EU. Zemlje koje se nadaju da će se pridružiti EU moraju da završe pregovore u 35 oblasti politike, ili poglavlja, od poljoprivrede do trgovine.
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