ODLUKA JE PALA! Reprezentativac Srbije ipak oblači crveno-beli dres
SADA je sve jasno!
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Petar Stanić (ipak) će obući dres Olimpijakosa i pojačati grčki klub, uprkos detaljima koji su usporavili posao.
Kako pišu bugarski mediji, Ludogorec je dogovorio prodaju svog najboljeg fudbalera za 9.000.000 evra. Od toga čak 15 odsto ide ekipi TSC iz Bačke Topole, odnosno prilično dobrih 1.350.000 evra.
Prema pisanju bugarskog lista Match Telegraph, srpski ofanzivni vezista je odlučio da napravi kompromis i prihvati ugovor na 100.000 evra mesečno.
Upravo taj potez mogao bi da bude ključan u celoj priči, jer je finansijski deo dogovora predstavljao jednu od prepreka za realizaciju transfera.
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