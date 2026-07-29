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NA UDARU SKLADIŠTA ORUŽJA, MUNICIJE I GORIVA: Ruska vojska silovita na svim frontovima, oslobođeni ovi delovi teritorije

В.Н.

29. 07. 2026. u 13:21

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RUSKE snage oslobodile su Novu Seč u Sumskoj oblasti i naselje Svetlo u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

НА УДАРУ СКЛАДИШТА ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И ГОРИВА: Руска војска силовита на свим фронтовима, ослобођени ови делови територије

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Ruska vojska je tokom proteklog dana oštetila skladišta oružja, municije i goriva, proizvodne radionice i mesta za skladištenje bespilotnih letelica, goriva, kao i objekte energetike i transportne infrastrukture koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 200 ukrajinskih vojnika, jedan tenk, jedan oklopni transporter, devet vozila i jednu samohodnu artiljerijsku jedinicu "bogdana".

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisali su 210 vojnika, 15 vozila, jedno artiljerijsko oruđe, dve stanice za radio-elektronsku borbu i jednu stanicu za radio-elektronsko izviđanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" eliminisale su 200 vojnika, dve borbene mašine pešadije, pet borbenih oklopnih vozila, 25 vozila i četiri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 340 vojnika, šest vozila i stanicu za kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 330 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 12 vozila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 50 vojnika, 14 vozila i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Ruske snage su sistemima PVO oborile šest navođenih avio-bombi, četiri navođene rakete velikog dometa "neptun" i 619 dronova.

(RT Balkan)

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