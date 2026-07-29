Fudbal

HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo Marijo Jakić u 27. godini života

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29. 07. 2026. u 13:03

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TUGA

ХРВАТСКА ЗАВИЈЕНА У ЦРНО! Преминуо Маријо Јакић у 27. години живота

FOTO: Depositphotos/Wavebreakmedia

Marijo Jakić (26), hrvatski fudbaler iz Runovića, preminuo je ove nedelje a tragičnu vest su preneli hrvatski mediji.

Uzrok smrti fudbalera još uvek nije poznat.

Oglasio se i njegov klub, Hrvatska iz Zmijavaca.

"Sa velikom tugom se opraštamo od našeg bivšeg igrača koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Počivaj u miru", poručio je klub o Mariju Jakiću.

Oglasio se i klub Mračaj Runović.

"Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg zemljaka i bivšeg igrača našeg kluba koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Zauvek ćeš ostati u našim srcima. Počivaj u miru."

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