HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo Marijo Jakić u 27. godini života

TUGA

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Marijo Jakić (26), hrvatski fudbaler iz Runovića, preminuo je ove nedelje a tragičnu vest su preneli hrvatski mediji.

Uzrok smrti fudbalera još uvek nije poznat.

Oglasio se i njegov klub, Hrvatska iz Zmijavaca.

"Sa velikom tugom se opraštamo od našeg bivšeg igrača koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Počivaj u miru", poručio je klub o Mariju Jakiću.

Oglasio se i klub Mračaj Runović.

"Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg zemljaka i bivšeg igrača našeg kluba koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Zauvek ćeš ostati u našim srcima. Počivaj u miru."