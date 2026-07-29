NOVI SKANDAL TRESE KATOLIČKU CRKVU U HRVATSKOJ! Posle prve prijave javilo se još osoba sa teškim optužbama

NAKON što je u javnost dospela priča o dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju bivšeg polaznika Međubiskupijskog semeništa na zagrebačkoj Šalati, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) javilo se još nekoliko osoba koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja u toj ustanovi.

foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Za sada nije poznato koliko je novih prijava podneto, niti da li se sve odnose na istog sveštenika kojeg je optužila prva žrtva. Kako je Malo semenište ujedno i srednja škola, postoji mogućnost da su se, ukoliko se optužbe pokažu tačnim, zlostavljanja događala dok su žrtve bile maloletne.

Iz Hrvatske biskupske konferencije saopštili su da svaku prijavu shvataju ozbiljno i izrazili saosećanje sa žrtvama, ali nisu želeli da komentarišu detalje zbog postupaka koji su u toku, prenosi Dnevnik.hr.

Istovremeno, policija i tužilaštvo istražuju prvi prijavljeni slučaj.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je već uspostavila kontakt sa osobom koja je prijavila zlostavljanje, dok je Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu potvrdilo da preduzima radnje kako bi utvrdilo da li postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Podsetimo, bivši bogoslov optužio je jednog sveštenika, nekada bliskog saradnika bivšeg požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, da ga je seksualno zlostavljao počev od njegove 16. godine.

Prema navodima hrvatskih medija, Škvorčević je za optužbe znao još 2012. godine. Tada je sprovedena interna crkvena istraga, a navodno su postojali i pisani i digitalni dokazi koji su potkrepljivali tvrdnje žrtve, ali, kako se navodi, nije usledilo dalje postupanje.

Sveštenik protiv kojeg su iznete optužbe i dalje obavlja visoku funkciju u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, gde je zadužen za katoličke škole, a nedavno je imenovan i za župnika u jednoj parohiji Požeške biskupije, zbog čega je u redovnom kontaktu sa decom i mladima. Na pitanja da li će biti privremeno suspendovan, ni HBK ni Požeška biskupija nisu odgovorili.

Prema dostupnim informacijama, sa slučajem su godinama bili upoznati pojedini hrvatski biskupi, kao i Vatikan.

Bečki nadbiskup, kardinal Kristof Šenborn, još 2018. godine obavestio je Vatikan o ozbiljnim optužbama protiv sveštenika, a isto je učinio i početkom ove godine. Za sada nije poznato da li je Sveta stolica preduzela bilo kakve mere.

Hrvatski mediji navode i da su bez odgovora ostala pitanja o eventualnoj odgovornosti crkvenog vrha, mogućem javnom pozivu žrtvama da prijave zlostavljanje, kao i o osnivanju fonda za obeštećenje žrtava, po uzoru na pojedine druge zemlje.

(Sputnjik)

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